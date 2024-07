V České republice se ročně spotřebuje necelých osm milionů tun ropy. Více než polovina dovozu pochází z Ruské federace, konkrétně loni to bylo podle údajů Českého statistického úřadu 58 procent. Do drtivé většiny států Evropské unie se přitom už ropa z Ruska téměř půldruhého roku nedováží. EU totiž uvalila na zemi kvůli vojenské agresi na Ukrajině ekonomické sankce. Česko si však vyjednalo výjimku a „černé zlato“ může stále dovážet. Zatím.

Nejpozději do konce června příštího roku se však připojí k ostatním zemím. Po více než šedesáti letech by tak ropovodem Družba, jehož jižní větev vede z Běloruska přes Ukrajinu a Slovensko, neměla přitéct do České republiky ani kapka ruské ropy. Nahradí ji třeba ta z Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Iráku, Guyany nebo Spojených států amerických. Přitékat do České republiky bude Transalpinským ropovodem (TAL). Ropa jím proudí už dnes z italského přístavu Terst do Německa, kde se napojuje na ropovod IKL a z něj míří do Kralup nad Vltavou. Ovšem zatím v takovém množství, které nepokryje poptávku tuzemských rafinerií.

„Zkapacitněním ropovodu bude do Česka proudit o čtyři miliony tun ropy ročně navíc, což pokryje spotřebu obou rafinerií v Litvínově i Kralupech nad Vltavou. Zároveň dojde k výrazné modernizaci ropovodu TAL, který bude patřit mezi nejbezpečnější a nejvýkonnější v rámci celé Evropy. Náklady na projekt TAL-PLUS by měly být zhruba 1,3 až 1,6 miliardy korun. Hradit je bude společnost Mero Česká republika plně ze svých výnosů,“ sdělil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Ropovod se nyní upravuje

Na rozšíření denní kapacity se společnost Mero ČR, která je jediným přepravcem ropy do České republiky a spravuje mimo jiné centrální ropné tankoviště v Nelahozevsi, dohodla s konsorciem Transalpinského ropovodu před rokem. Práce už běží naplno. „Připravuje se zahájení instalace nových čerpadel na přečerpávací stanici v rakouském Grubenu. Pokračovat budeme v dalších měsících v Německu a Itálii, kde budeme měnit a instalovat desítky komponentů, jako například průtokoměry, elektromotory a celkově modernizovat části ropovodního systému,“ řekl ředitel společnosti Mero ČR Jaroslav Pantůček.

Podle něho je projekt TAL-PLUS, tedy rozšíření kapacity současného ropovodu, jednou z nejsložitějších technologických operací a také největší změnou v přepravě ropy do Česka. Do konce letošního roku by měly být dokončené veškeré technologické úpravy na ropovodu. „Na začátku roku 2025 provedeme všechny potřebné zkoušky a testy, včetně instalace záložních čerpadel. Česko se od ruské ropy definitivně odstřihne v první polovině roku 2025, kdy budeme plně zásobováni ropou západní cestou přes ropovody IKL a TAL,“ dodal Pantůček.

Zdraží paliva?

Konec závislosti na ruské ropě se ovšem nesetkává pouze s kladnými reakcemi. Někteří motoristé se obávají zdražení paliv. „Ruská ropa je levná i díky tomu, že není potřeba ji převážet po moři, navíc na východě jsou oproti západu ceny nižší kvůli nižším výdělkům. Bojím se, že jakmile nebudeme odebírat naftu z Ruska, pocítíme to my řidiči na ceně pohonných hmot,“ napsal před časem do redakce čtenář Karel Beneš.

Na tom, jestli se odstřižení od ruské ropy promítne do cen pohonných hmot, se odborníci v tuto chvíli neshodují. „Cena ropy například z USA, Kazachstánu a podobně se odvíjí od benchmarku brent. Dovezená ropa a následně vyrobené pohonné hmoty tak mohou citelně zdražit. Prodraží se i transport ropy, který bude náročnější a zdlouhavější. Pohonné hmoty tak mohou zdražit o jednotky procent, zejména to hrozí u nafty, u jejího dovozu byla Česká republika na Rusku výrazně závislá. ČR má aktuálně jedny z nejnižších cen pohonných hmot v EU, to může v příštím roce skončit,“ myslí si analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. Zároveň ale podotkl, že ropa brent oproti té ruské obsahuje méně síry, je tak snadněji zpracovatelná. To by se mohlo promítnout kladně při cenotvorbě.

Naopak podle analytika Akcenty CZ Miroslava Nováka se změna příliš neprojeví kvůli tomu, že se o ceně benzinu a nafty rozhoduje na burze v Rotterdamu. „Dovedu si představit velmi mírné zvýšení cen pohonných hmot v řádech haléřů (haléře) z důvodu, že společnost Mero bude chtít navýšit přepravní poplatky z ropovodu TAL-PLUS v návaznosti na investice, které má s rozšířením kapacity ropovodu,“ argumentoval Novák.

Podle hlavního ekonoma banky Creditas Petra Dufka se odklon od ruské ropy projeví u rafinerií. „Ztráta ruské ropy se spíše projeví v maržích rafinerií a samozřejmě v nákladech, které byly nutné pro změnu technologií,“ dodal Dufek.