Většina Čechů si bez toho neumí představit oslavu silvestra. Bouchnout o půlnoci „šáňo“ je prostě tradice. Co naplat, když se většinou nejedná o šampaňské, ale o sekt. Technologie výroby je v podstatě stejná, liší se používané odrůdy. Název šampaňské lze však oficiálně používat jen u šumivých vín z oblasti Champagne ve Francii.

Miláček z Plzence

Na každého Čecha včetně nemluvňat nyní připadá 1,8 lahve bublinek na rok. Zvláštností je fakt, že český trh má svého hegemona „Bohemia Sekt demi sec“ ze Starého Plzence. Slovíčko „demi“ značí, že jde o sekt s vyšší cukernatostí (40 gramů na litr). A tento sekt už 40 let určuje tuzemský trh.

Polovina bublinek (přes deset milionů lahví sektu), které se v Česku ročně prodají, pochází z Plzence a z toho 60 procent připadá právě na legendární „demíčko“. Mimochodem, znáte svého favorita? Málo lidí totiž dokáže tipnout, z jakých odrůd je „demíčko“ vyrobeno. Správná odpověď zní, že je to nejčastěji kupáž odrůd Veltlínské zelené a Ryzlink vlašský, v některých ročnících je i Ryzlink rýnský.

A to tam dají sifon?

Největším mýtem o sektech, šampaňském či proseccu je patrně ten, že sekt vyrobíte tím, že do normálního (tzv. tichého) vína přidáte CO2, oxid uhličitý, jako je tomu například u sodovek. To je ale nesmysl.

„Bublinky v sektech vznikají díky druhotnému kvašení, kdy se do tichého vína přidají kvasinky a tirážní likér, což je směs vína a cukru. Kvasinky poté začnou zpracovávat cukr a přeměňovat ho na alkohol a oxid uhličitý bublinky,“ vysvětluje sklepmistr Josef Švéda.

Šest měsíců klidu

Sekty se vyrábějí dvěma základními způsoby. Takzvanou tradiční, kdy bublinky vznikají přímo v lahvích, nebo takzvanou metodou Charmat, kdy kvašení probíhá ve velké ocelové nádobě, takzvaném tanku (to je případ našeho demíčka či italského prosecca). Proti Italům jsou ale Češi větší pedanti. Aby se v Česku víno mohlo jmenovat „sekt“, musí podle zákona kvasit minimálně půl roku.

Co si pamatovat aneb Slovníček milovníka sektů



Miliony bublinek. Každý sekt má v sobě miliony bublinek, třeba „demíčko“ jich má v průměru devět milionů.



Brut versus demi. I perlivá vína se dělí podle obsahu cukru, a to do sedmi kategorií. Nejsušším se říká brut nature a extra brut (od nuly do 6 gramů cukru na litr). Dále brut (do 15 gramů cukru na litr), extra dry (12 až 20 gramů cukru na litr), dále sec (suché) (17 až 35 gramů cukru na litr), demi-sec (polosuché) (33 až 50 gramů cukru na litr) a poslední kategorií je doux (sladké) (nad 50 gramů cukru na litr)



Prosecco, cava, cremant. Jestliže u nás a v Německu se používá název sekt, v cizině je to jinak. Ve Španělsku je to „cava“, ve Francii (mimo oblast Champagne) se říká sektům „cremant“. Itálie je pak proslavená Proseccem, jehož název se však smí používat jen u vín z devíti provinciích regionů Veneto (Benátsko) a Friuli.

Kompot dejte do poháru!

Nešvarem české gastronomie je házení jahod do skleničky sektu. Jahoda se k bublinkám hodí náramně, ale mělo by jít o čerstvou jahodu nikoliv kompot! (a raději ji přikusovat, než házet a následně prstem lovit ze sklenky).

Pro sekty jsou nejlepší sklenky typu tulipán. Úzký tvar hrdla zaručí dlouhotrvající perlení, bublinky neuniknou tak snadno. Když sekt otevíráte, držte korek a otáčejte lahví. Nikoliv opačně.

Pokus se lžičkou

Na internetu je spousta „zaručených“ tipů, jak udržet bublinky v sektu i den dva po otevření. Největším mýtem je to, že když vložíte do otevřené lahve lžičku, bubliky se na ni chytnou a víno zůstane perlivé. Není to pravda. Odborníci perlení měřili a lžička nic neudrží.

Když chcete sekt po otevření nechat v lednici, stačí použít tlakové uzávěry. Bublinky vydrží den až dva.

Tip na víno: Sekt Saint Louis demi-sec

Světlejší žlutá barva s citronovým meniskem. Vůně je lehce minerální s náznakem ovoce, zejména zelených hrušek, letních jablek a stopami květů jasmínu. Perlení je jemné, delikátní.



V chuti můžeme najít projevy zahradního ovoce, žlutý medový meloun, zralé mango. Závěr vína je příjemně sladký, až opojný. Podáváme vychlazené na 6-8 stupňů do tulipánových sklenic na šumivá vína. Hodí se k ovocným salátům, krémovým dezertům, ale i pikantní asijské kuchyni.



Cena: 99 Kč.