Češi a Slováci spouštějí mobilní bič na palmový olej

Tým lidí z Koalice proti palmovému oleji řadu měsíců vyvíjel a testoval mobilní aplikaci, která po vyfotografování čárového kódu obratem zjistí, zda výrobek obsahuje nechvalně proslulý palmový olej.

Výroba palmového oleje. Ilustrační fotoFoto: čtk

Dle někdejšího průzkumu Českého rozhlasu se palmovému oleji v potravinách vyhýbá každý třetí Čech a stejná vlna začíná nyní procházet třeba Slovenskem, Polskem a celou řadou dalších zemí. Spotřebitelé už díky této užitečné novince nemusejí luštit titěrným písmem uvedené složení výrobku, ale během několika vteřin tuto informaci zjistí díky mobilnímu telefonu. V případě výrobků s palmovým olejem umí mobilní aplikace navrhnout i možné „bezpalmové“ alternativy.

Náročný vývoj aplikace sponzorsky zainvestovala nevládní organizace LAUDATO SI. Hlavní vývojář Tomáš Soták dodává: „Aplikace je kompatibilní jak s operačním systémem Android, tak i iOS. Aplikaci je možné stáhnout do telefonů buď v Google Play, nebo v Apple Store po vyhledání výrazu Palm Oil Scanner. Stažení a používání není a nebude nijak zpoplatněno.“

„Jsme nadšení, že teď můžeme spotřebitelům nabídnout další nástroj, s jehož využitím mohou odmítnout svůj podíl na ničení pralesů a zároveň pomoci i svému zdraví,“ raduje se hlavní koordinátorka koalice Martina Skohoutilová.

Tisková mluvčí koalice Kateřina Holubová vysvětluje: „Myslím, že to bude další významný hřeb do rakve špinavému palmovému oleji. Díky spotřebitelskému tlaku se podařilo nahradit palmový olej v mnoha potravinách, což je velmi důležité. Potravinářský průmysl totiž spotřebovává zhruba polovinu z celkového množství palmového oleje dovezeného do EU.“ Důležitým úspěchem celé protipalmové kampaně je i vzrůstající celounijní snaha o omezení palmového oleje v palivech pro motorová vozidla nebo v krmivech pro zvířata. Byli to ostatně právě čeští europoslanci, kterým se i s využitím spotřebitelského tlaku podařilo prosadit, že od roku 2020 již nebude dotováno přimíchávání palmového oleje do paliv.

Projekt je zatím určen pouze pro ČR, už teď však probíhá jeho úprava pro Slovensko. Slovenští kolegové chtějí svou „národní“ spustit co nejdříve, aktuálně jim už chybí pouze doplnit databázi výrobků.

„O podobné aplikaci jsme začali přemýšlet před dvěma měsíci. Když jsem o tom nápadu řekl našim kolegům v České republice, dozvěděl jsem se, že na něčem podobném už delší dobu pracují a aplikace je téměř hotová. A hned jak to půjde, můžeme ji využít i pro slovenský trh a vlastně i pro další státy. Nedávno jsme se na společném testování domlouvali i s našimi kolegy z Polska, Belgie nebo Turecka,“ přibližuje detaily rozvětvené mezinárodní spolupráce Richard Ulianko, národní koordinátor Koalice proti palmovému oleji na Slovensku.

Právě systematický a vytrvalý mezinárodní spotřebitelský tlak na výrobce i politiky je podle názoru uznávaného tropického zoologa Stanislava Lhoty nejrychlejší cestou, jak zastavit jednu z nejhorších ekologických katastrof dnešního světa. „S děsivými dopady průmyslové produkce palmového oleje na přírodu se setkáváme zejména v jihovýchodní Asii, ale bohužel čím dál častěji také v Africe nebo Jižní Americe. Mám radost, že výsledky celosvětové kampaně se konečně začaly projevovat, a to i přímo v Indonésii, kde dlouhodobě působím,“ říká Stanislav Lhota.

„Je však třeba nejen vytrvat, ale ještě zintenzivnit tlak, protože pouze na něj slyší nadnárodní korporace, které mají v produkci a využívání palmového oleje rozhodující slovo. Osobně jsem velmi zvědavý, jaký úspěch bude mít začátkem roku 2018 připravovaný mezinárodní Den bez palmového oleje. Loňský pokus o vyhlášení českého Dne bez palmového oleje se totiž nečekaně rychle přelil už tehdy i do řady jiných zemí a zapojilo se do něj několik set tisíc lidí a organizací. Letos už budeme na tento rozsah lépe připraveni a díky sociálním sítím by Den bez palmového oleje mohl mít ještě větší dopad. Doufejme, že po celém světě,“ dodává Stanislav Lhota.

Den bez palmového oleje vyhlásili ochránci přírody na 1. února.