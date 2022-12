Podle Svazu dovozců automobilů hrozí, že se z Česka stane vrakoviště. Spolu se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR proto navrhují zpřísnění takzvané ekologické daně i na novější auta. To by mělo od nákupu starého neekologického vozu odradit.

„Zavedení emisních poplatků v roce 2009 vedlo ke snížení dovozu aut starých více než patnáct let. Ve zmíněném roce činil podíl jen dvě procenta. Dnes je to skoro 24 procent,“ říká tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, jak se oficiálně nazývá, ale lidí mu neřeknou jinak než ekodaň, platí v Česku od roku 2009. Vztahuje se na vozy s emisními normami Euro 0, Euro 1 a Euro 2. Noví majitelé za pořízení aut s rokem výroby ještě v předchozím tisíciletí platí částku od tří do deseti tisíc korun. Celkem už do státní kasy přispěli téměř čtyřmi miliardami korun. V příštích letech by se ekodaň mohla vztahovat i na majitele novějších vozidel, konkrétně s emisními normami Euro 3 a Euro 4 – tedy auta starší třináct let. Tato auta jsou nyní hojně dovážená.

„Průměrné stáří registrovaných dovozených ojetých osobních automobilů je 10,7 roku, přičemž podíl vozidel starších deseti let činí 52 procent. Z toho je téměř čtvrtina starší více než patnáct let,“ vysvětluje Pokorný. Případné schválení by přineslo až půl miliardy korun. V rámci první přeregistrace aut jezdících v Česku by to bylo víc než dvě miliardy korun.

Rozšíření ekologického poplatku i na „novější“ automobily schvaluje i Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Jeho prezident Tomáš Prouza navrhoval změnu zákona už před třemi lety. U tehdejší vlády pod taktovkou Andreje Babiše (ANO) ale nepochodil. Návrh jen v šuplíku nezůstane. „Pokud by vláda v příštím roce dělala slibovanou revizi daní, dávalo by smysl se zabývat i tímto. A budeme to popřípadě navrhovat,“ reaguje Prouza.

Ve tři roky starém návrhu Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR požadoval poplatek pro vozy s emisní normou Euro 4 ve výši pět tisíc korun, u normy Euro 3 deset tisíc korun. Budoucí majitelé aut s emisní normou Euro 0 by si museli připravit 25 tisíc korun místo nynějších deset tisíc. „O konkrétních částkách a jak staré vozy by měly být zatížené eko poplatkem, by se samozřejmě jednalo,“ poznamená Prouza.

Experti tvrdší daň odmítají

Proti tvrdší dani jsou však dopravní experti. Podle nich zavádět plošná a přísnější opatření by nebyla správná cesta. „Třináct let starý vůz může být díky správné údržbě majitele v mnohem lepším stavu než pětiletý vůz sloužící ve firmě. Navíc vozy vyráběné po roce 2007 již mají základní asistenty, robustnější konstrukci. Jsou tak i poměrně bezpečné,“ sděluje expert na bezpečnost v dopravě a předseda Platformy Vize 0 Roman Budský.

Naopak by Česko mělo využít podle něj dobře nastavený systém kontrol. „Je potřeba, aby technické kontroly byly přísnější a důslednější. Stejně tak by se měla přičinit policie a při dopravních hlídkách kontrolovat stav auta. Některá už na první pohled nespňují kritéria. Třeba vozidla se zašedlým sklem světlometů. Vyvinul by se tlak na majitele aut ve špatném technickém stavu a ti by si rozmysleli, zda na silnice vyjet či nikoliv,“ myslí si Budský.

Jeho slova potvrzuje i automechanik a dovozce aut Radek Kučera z Plzeňského kraje. Podle něj by zavedení ekodaně na vozy s emisní normou Euro 3 či Euro 4 vedlo pouze k tomu, že lidé budou hledat levnější vozy. „Jestliže teď chtějí zákazníci nejčastěji vůz do 70 tisíc korun, poté by to bylo o deset tisíc méně, aby jim zbylo na poplatky. Za mne není rozhodující rok výroby, ale to, co má auto za sebou a v jakém je stavu. Tak by měl přistupovat i stát,“ říká prodejce.

Lidé zvažující pořízení staršího autmobilu mohou být zatím v klidu. Ministerstvo životního prostředí nyní zdražení a rozšíření ekodaně neplánuje. „S ohledem na stávající ekonomickou situaci to nepovažujeme za vhodné,“ napsala Deníku mluvčí resortu Dominika Pospíšilová. Ministerstvo vede dočasně Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jeho předchůdkyně a spolustranice Anna Hubáčková podala ze zdravotních důvodů rezignaci na začátku října.