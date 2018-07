Češi létají více než loni. Počet cestujících stoupl o deset procent

Letiště Václava Havla Praha odbavilo v prvním pololetí roku 2018 celkem 7,46 milionu cestujících, což znamená desetiprocentní nárůst oproti stejnému období loňského roku. Nejoblíbenější destinací českých turistů je Velká Británie, největší nárůst zaznamenaly lety do španělské Barcelony. Letiště o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.

„V prvním pololetí bylo na Letišti Václava Havla Praha odbaveno o zhruba deset procent cestujících více, než za stejné období loňského roku. Podobný vývoj očekáváme i nadále až do konce roku 2018, kdy by se měl celkový počet odbavených cestujících přiblížit nové rekordní hranici 17 milionů,“ říká předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Důvodem růstu je podle něj především zvýšení kapacit na stávajících linkách, ale také zahájení provozu nových leteckých spojení, včetně těch dálkových. Jako příklad uvádí přímou linku do Filadelfie a posílení spojení do Kanady, díky kterým došlo k nárůstu počtu cestujících do Severní Ameriky o 88 procent.

V prvním pololetí letošního roku Češi nejčastěji létali do Londýna, Paříže či Moskvy. Nejrychleji rostoucí destinací v počtu odbavených cestujících je i díky zvýšení počtu leteckých spojení španělská Barcelona. Oproti loňskému roku do katalánské metropole odletělo o 51 procent cestujících více. Mezi zeměmi jsou nejpopulárnější Velká Británie, Itálie, Rusko, Německo a Francie.

Největší nápor zaznamenalo letiště 29. června, kdy odbavilo 68,5 tisíce cestujících. V loňském roce přitom v nejrušnější den prvního pololetí prošlo terminály o 4,5 tisíce cestujících méně.

V letošním roce zahájily letecké společnosti provoz hned několika nových linek z pražského letiště. Aerolinky Emirates nově provozují druhou denní linku do Dubaje, ruský Aeroflot již šestou denní frekvenci do Moskvy a na konci července zahájí lety do Londýna společnost EasyJet.

„Další nová spojení jsou plánovaná na zimní sezónu 2018. Jedná se především o nové linky společnosti Ryanair do Marrákeše, Paříže/Beauvais, Eilatu, Pisy či Ammánu, novou linku EasyJet do Belfastu nebo navýšení počtu letů společnosti British Airways do Londýna/Heathrow,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.