Češi mají k dispozici mobilní bankovnictví budoucnosti

Vybrat peníze na 14 dní dopředu, nenechat se okrást ve směnárně, poschovávat peníze do nenápadných ledvinek a celou dovolenou se pod nimi potit. Před pár lety běžná rutina každého cestovatele. Dnes? Do kapsy strčíme mobil a platební kartu a můžeme vyrazit. Správně vybrané mobilní bankovnictví se postará o přehlednou kontrolu našich výdajů a zabrání hackerům, kteří by chtěli naší letní nepozornosti zneužít.

Foto: Shutterstock

Hotovost je na dovolené potřeba stále méně. Platba kartou je v evropských dovolenkových destinacích naprostou samozřejmostí. Stejně jako bohatá síť bankomatů. Pokud si stáhneme bankovní aplikaci do mobilu, máme navíc neustálý přehled o veškerých svých výdajích. „Moderní programy nám kdykoliv ukáží, kolik jsme utratili v uplynulém týdnu za pizzu, jestli nám obsluha benzinky strhla opravdu tu částku, kterou slibovala. I zda nám zbývají peníze na návrat domů,“ popisuje Filip Hrubý z České spořitelny s tím, že v aplikacích si můžeme nastavit i různá upozornění. Například pokud překročíme námi předem stanovený rozpočet, nebo jestliže se výše zůstatku začne nebezpečně blížit nule. Přístup do aplikací je obvykle bezplatný a není nic snazšího, než si jednou za den z pláže zkontrolovat, jestli všechny platby souhlasí. „Po návratu domů a srovnání výpisů by se už případné reklamace řešily dost obtížně,“ vysvětluje odborník. Díky odstranění poplatků za datový roaming navíc už za internet v mobilu zaplatíme za hranicemi stejně jako doma. Pochopitelně i v zahraničí je potřeba dát pozor na podvodníky a svoji platební kartu i mobilní aplikaci chránit před zraky ostatních. A nepolevit v opatrnosti při přihlašování se k účtu. Internetoví hackeři totiž dokáží mnohé - například perfektně okopírovat vzhled bankovních webových stránek. Vše vypadá přesně tak, jak jsme zvyklí. Liší se třeba jen pár písmenek ve webové adrese. Pokud bychom past nezaznamenali a zadali své přístupové údaje, naservírujme je podvodníkům přímo na zlatém podnose. Proto musíme vždy předem zkontrolovat, jestli stránka, z níž se chceme ke svému účtu přihlašovat, je skutečně pravá. Tuto kontrolu výrazně usnadňuje nové internetové a mobilní bankovnictví s názvem George. Jde o nemodernější bankovní aplikaci, kterou nabízí jedna z našich nejstarších bank. Umožní nám zvolit si vlastní vzhled mobilní aplikace včetně rozložení jednotlivých informačních oken na ploše obrazovky. Hackeři nemají šanci zjistit, pro jakou grafiku jsme se rozhodli. A pokud nás zkusí prostřednictvím falešných stránek kontaktovat, poznáme na první pohled, že něco nesedí. Další praktickou funkcí, které George uživatelům přináší, je možnost fulltextového vyhledávání. Hodí se v situacích, kdy například potřebujeme vyhledat všechny platby jednomu subjektu. Nebo rychle porovnat, kolik jsme utratili za naftu v Rakousku a kolik v Itálii.

Autor: Redakce