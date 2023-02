V polovině devadesátých let si tehdy devatenáctiletý Michal Hornof z Křivoklátska koupil svoje první auto. Jednalo se o dnes již legendární Škodu Favorit . Krátce na to přesedlal do Škody Felicia.

Po založení rodiny se pak poohlížel po větším voze. A znovu zvolil auto s okřídleným šípem ve znaku. Stejně jako obrovské množství dalších českých řidičů je totiž věrný domácí značce.

„Pořídili jsme si Škodu Octavii druhé generace ve variantě combi,“ řekl Hornof. A dodal, že dnes už mu v garáži stojí zase novější, modernější oktávka. Že by v budoucnu někdy přešel k jiné značce, odmítá. „Jsme zvyklí, manželka se nebojí řídit. Stát se ale může cokoliv. Asi bych o změně značky přemýšlel ve chvíli, kdy by tenhle vůz byl jedině s bateriovým pohonem,“ přiznal dnes už sedmačtyřicetiletý profesionální řidič.

Podobně jako on nakupují auta v Česku desetitisíce dalších lidí. Potvrzuje to závěr pravidelného průzkumu Automotive Retail Survey, který zpracovává poradenská společnost Ernst & Young (EY). Podle něj až sedmdesát procent respondentů počítá s tím, že při nákupu příštího vozu nezmění výrobce. Mezi českými šoféry přitom vládne věrnost automobilům vyráběným v Česku, nejpopulárnější jsou Škoda a Hyundai.

„To, že jsou automobily Škoda mezi Čechy stále suverénně nejpopulárnější, svědčí o jistém konzervatismu, který se pojí s určitou formou vlastenectví a patriotismu. Na produkty Škoda Auto stále pohlížíme jako na součást českého průmyslového dědictví. Navíc jde i z pohledu servisu o cenově dostupnou alternativu pro středně příjmové domácnosti, kterých je v tuzemsku většina. Nepředpokládám, že by se na věrnosti ke Škodovce v blízké budoucnosti něco zásadně změnilo,“ vysvětlil vedoucí partner EY pro oblast automotive a výrobního sektoru Petr Knap.

Rozhoduje cena

Podle průzkumu by třetina Čechů auto jiné značky nekoupila ani v případě, že by konkurenční vůz nabízel něco navíc ve výbavě. Od značky by loajální zákazníci neodešli dokonce ani v případě dlouhého čekání na nový vůz. Jsou ochotní čekat i rok.

Naopak přibližně stejný počet šoférů by o změně uvažoval v případě lepší ceny. „Ta je totiž pro šestašedesát procent českých řidičů nadále jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování o pořízení nového vozidla. Kritéria jako bezpečnost, kvalita poprodejního servisu nebo konektivita nejsou pro spotřebitelské rozhodování tak důležité,“ vysvětlil Knap.

Mnoho Čechů zároveň nové auto vnímá jako investici. Kvůli očekávání, že ceny vozů budou růst. Hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek už dříve Deníku sdělil, že cenovky aut už nespadnou na úroveň před vypuknutím energetické krize. „Automobilky jednají naprosto logicky. Nabízejí bohatší modely a dražší elektromodely, takže zlevnění automobilů se rozhodně nedočkáme. Aby auta zlevnila a stala se dostupnějšími, musela by nastat nějaká hospodářská krize,“ konstatoval Dufek.

Automobilky nestíhají

Na trhu ovšem pořádně není co kupovat. Naznačují to i data registrací nových osobních vozů v České republice. V loňském roce v tuzemsku nově zaregistrovali jen 192 tisíc aut. To je o víc než sedm procent méně než v roce 2021 a jde o nejhorší výsledek za posledních devět let. „Lidé chtějí, i přes ekonomické problémy, do nových aut investovat. Automobilky mají vysoké poptávky, ale nedaří se jim navýšit výrobní kapacity. Mnozí se tak rovnou poohlíží po ojetém voze,“ popsal tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Hlavní příčinou omezené výroby aut přitom zůstává nedostatek dílů, především důležitých polovodičových čipů. K tomu se přidává i nadále komplikovaná a stále drahá doprava zboží z Asie. Pocítili to v mladoboleslavském závodě Škoda Auto i v kolínské automobilce Toyota, kde dokonce zhruba na měsíc přerušili výrobu.

Situace by se postupně měla zlepšit asi ve druhé polovině roku. Nebude to ale díky rychlejším dodávkám a dostupnějším komponentům. „Kvůli ekonomické nejistotě a vysokým cenám očekáváme pokles poptávky. Tím se zkrátí dodací lhůty,“ sdělil Pokorný. Podle odhadů by počet prodaných osobních aut letos neměl překročit hranici dvou set tisíc.

Takový vývoj potvrzují i další odborníci. „Nejbližší měsíce roku 2023 budou ve znamení poklesu investic ze strany firem i spotřeby domácností,“ uvedl analytik společnosti PricewaterhouseCoopers ČR Daniel Janeček. Ten zároveň doplnil, že čísla nově registrovaných vozidel v prvních měsících letošního roku zachrání právě objednávky z roku 2022.

Dražší jsou i ojetiny

Nedostatek nových automobilů má vliv i na trh s ojetými vozidly. I těch je v nabídkách méně než v předchozích letech a jsou z důvodu nedostatku dražší. V meziročním srovnání ceny ojetin vzrostly v Česku o 18 procent. Průměrná cena se tak pohybuje kolem 190 tisíc korun.

„Jedná se o absolutně rekordní hodnotu. A rekordní je i stáří nabízených aut, které se v letošním roce vyšplhalo na historicky nejvyšší mediánovou hodnotu, a to 11 let. Velkou roli bohužel stále hraje dovoz nekvalitních přestárlých ojetin ze zahraničí,“ upozornila generální ředitelka sítě autocenter AAA Auto a Mototechna Karolína Topolová.

V roce 2022 bylo v ČR zaregistrováno 192 087 nových osobních vozidel. Vybrané typy:

Typ vozu počet zaregistrovaných vozidel podíl na trhu (v %) Škoda Octavia 13 906 7,24 Škoda Fabia 13 142 6,84 Hyundai i30 8 236 4,29 Škoda Karoq 7 960 4,14 Škoda Kamiq 6 831 3,56 Škoda Scala 6 495 3,38 Škoda Superb 6 452 3,36 Škoda Kodiaq 6 326 3,29 Hyundai Tucson 5 816 3,03 Kia Ceed 4 052 2,11

