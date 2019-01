V průměru 3,3 procenta svých příjmů ročně utratí každá česká domácnost za alkohol. Po přepočtu na peníze to znamená, že například dvoučlenná rodina, kde oba mají průměrnou mzdu, vydá za pití téměř 1570 korun měsíčně. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat.

V porovnání s předchozím obdobím – data vycházejí z údajů roku 2017 – sice došlo k mírnému poklesu. I přesto patří Češi mezi největší pijany Evropské unie. Podle výše útraty jim náleží pátá příčka v EU, hned za pobaltskými státy a Polskem. Žebříček vedou jednoznačně Estonci, kteří propijí více než pět procent svých příjmů.

MILIARDY ROČNĚ

Evropský průměr je 1,6 procenta. „To představuje celkové náklady přesahující 130 miliard eur (3,42 bilionu korun),“ konstatují statistici. Tato suma podle jejich propočtů odpovídá 0,9 procenta hrubého domácího produktu Evropské unie.

Výdaje za opojné nápoje jsou ale podle Eurostatu zřejmě ještě vyšší, protože to zahrnuje pouze alkohol kupovaný v obchodech. „Je třeba poznamenat, že toto nezahrnuje alkoholické nápoje zaplacené v restauracích a hotelech,“ dodávají statistici.

I v tomto parametru překonávají Češi průměr Evropské unie. Za nákup alkoholu vydají 1,6 procenta hrubého domácího produktu, tedy asi 81,8 miliardy korun.

ZTRÁTA PRODUKTIVITY

Podle nedávného propočtu Institutu pro zdravotní ekonomiku (iHeta) dosahují náklady státu spojené s užíváním alkoholu 59 miliard korun ročně.

Největší podíl, asi 44 procent, tvoří ztráta produktivity lidí, kteří konzumují alkohol. „Může jít o to, že opilý člověk nepřijde do práce nebo že tam přijde opilý, s kocovinou nebo pije v práci a pracuje méně, než by měl,“ vysvětlil spoluautor studie Tomáš Mlčoch. Roční náklady zde odhadl institut na 26 miliard. Dvanáct miliard pak jde na náklady zdravotního systému.