Více než polovina Čechů se letos chystá vyrazit na podzimní relax do tuzemských resortů. Oproti loňskému roku však musí počítat s tím, že si za pobyt připlatí. Mezi nejčastější cíle budou patřit Jihočeský a Jihomoravský kraj. Zájmu napomáhá i stále relativně teplé počasí.

Navzdory všudypřítomné drahotě způsobené vysokou inflací Češi rozhodně nezanevřeli na cestování. Už na jaře hlásily cestovní kanceláře zvýšený zájem o letní dovolenou v zahraničí. Poptávka byla podle nich i o třicet procent vyšší než v roce 2019. Tehdy podle dat Českého statistického úřadu vyrazilo za hranice České republiky přes 5,1 milion lidí. Pro spoustu lidí navíc letní dovolenou čas odpočinku neskončil. Mnozí plánují podzimní volno.

Je mezi nimi i šestapadesátiletá Renata Hůlová. „Na začátku léta jezdíme s dětmi a vnoučaty k moři do Itálie. V říjnu s manželem pravidelně do Jeseníků relaxovat. Hory jsou v té době krásně barevné, není tu ani tolik cyklistů,“ poznamenala žena pracují v administrativě.

Podle aktuálního průzkumu Institutu turismu agentury CzechTourism, ve kterém odpovídalo tisíc respondentů, na dovolenou vyrazí 51 procent dotázaných. „Je to stále dobré číslo. Horší je už zima, kdy je to méně než polovina Čechů,“ podotkl ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget. Většina respondentů podle něj při pobytech plánuje podnikat pěší výlety či lehčí procházky, nebo cyklovýlety.

V tuzemských penzionech, hotelech či horských střediscích lidé plánují strávit v průměru osm dnů. Za pobyt utratí průměrně 6371 korunu.

Průměrná cena za dvojlůžkový pokoj na jednu noc se loni pohybovala od 2300 korun do 2450 korun. Letos je to průměrně od 2600 korun do 2715 korun. „Je to o 458 korun více než v loňském roce. Nicméně je to navýšení jen o inflaci,“ sdělil Herget.

Obsazenost je vyšší než loni

Z analýzy DataRhymes vyplývá, že průměrná obsazenost tuzemských hotelů, apartmánů a penzionů během letošních zářijových a říjnových víkendů by měla být o čtyři až šest procent vyšší než loni. Jen o víkendu 29. září až 1. října, který navazuje na státní svátek, je obsazenost 53,1 procenta. Nejvíc rezervací je v současné době v Jihomoravském kraji, v Praze a Plzeňském kraji.

„Díky teplému zářijovému počasí je obsazenost stále dobrá. Lidé nezůstávají doma, ale vyráží do hor. V Praze, v Ostravě a dalších větších městech začíná korporátní sezona, tedy firemní akce, kongresy a podobně. To se také podepisuje na obsazenosti. Očekáváme, že letošní rok by neměl být horší, než ten loňský,“ řekl prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek.

Nejvíce plánují Češi vyrazit v průběhu podzimu do Jihočeského, Jihomoravského a také Libereckého a Královéhradeckého kraje. Je to dáno i konáním řady tradičních kulturních a společenských akcí.

Důvod, proč i přes ekonomickou nejistotu lidé neoželí dražší dovolenou, je prostý. „Dovolená je fenomén, který si lidé neradi odpouštějí. Chtějí a potřebují si odpočinout. Raději se uskromní v jiných věcech,“ vysvětlil dříve mluvčí Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež.

Novinky turistické sezóny 2023 v Česku:

• Automatické Gočárovy mlýny v Pardubicích

• Dům přírody Brdy

• Lávka HolKa přes Vltavu z Holešovic do Karlína

• Zámek Červená Řečice

• Valdštejnská lodžie u Jičína

• Fantova kavárna na pražském Hlavním nádraží

• Expozice Medúzárium – medúzy v Zooparku Chomutov

• Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

• Zámek Telč – klenot moravské renesance

• Bosá stezka v Klánovickém lese

• Zoologická zahrada Olomouc – Svatý Kopeček

• Café Paměti národa v Brně – expozice Tichá hrdinství

• Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou

• Skanzen Veselý Kopec – pohled do vesnické historie

• Národní hřebčín v Heřmanově Městci

• Muzeum obce Karlín na Slovácku

• Kuličkové hřiště v Podbořanech



zdroj: kudyznudy.cz