V Česku začala turistická sezona a se začátkem letních prázdnin očekávají provozovatelé rekreačních zařízení první velké nápory. Lidé míří do přímořských letovisek i tuzemských destinací, stále častěji do hor. Letos plánují utratit víc, kvůli zdražování ale za kratší pobyty. Letošní dovolenkové plány Čechů, Moravanů a Slezanů přibližuje projekt Deníku Česko za babku.

Až milion Čechů má letos namířeno do oblíbeného Chorvatska, v hledáčku dalších jsou tradičně i řecké ostrovy, Bulharsko či Turecko. Češi však nezapomínají ani na domovinu. Napomohla tomu i pandemie koronaviru a s ní spojené restrikce v podobě zákazu vycestování do zahraničí.

„Když se před třemi lety nemohlo cestovat, rozhodli jsme se, že strávíme alespoň týden s nejbližšími kamarády na naší chatě v Krušných horách. Společný pobyt se nám zalíbil natolik, že jsme se ke konci dovolené domluvili, že si příště pronajmeme větší chalupu a vyrazíme na Moravu. Letos tam, i když do jiné lokality, jedeme už podruhé,“ řekla dvaačtyřicetiletá Jana Skoupá ze středních Čech.

Dodala, že se nejedná o jedinou dovolenou. Na tu čistě rodinou vyrazí začátkem září do Řecka. „Nebude tam už tolik lidí a tudíž bude větší klid a snad i méně lidí v letadle,“ dodala.

Podobně stráví dovolenou i další. Podle posledního průzkumu Institutu turismu České centrály cestovního ruchu - CzechTourism si dny volna v hlavní letní sezoně užije v tuzemsku 61 procent Čechů. V průměru plánují utratit 8363 koruny za osobu. To je skoro o 1200 korun více než loni.

Kvůli vyšším nákladům ovšem stráví Češi na dovolené oproti loňskému roku o cirka den méně, tedy v průměru jedenáct dnů. „Největší částku v nákladech na dovolenou si zpravidla vyžádá ubytování. Kolik stojí, se mimo jiné odvíjí od zájmu o jednotlivé kraje v Česku, tedy od obsazenosti ubytovacích zařízení,“ sdělil ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget.

Tradičně nejvyhledávanější oblasti jsou Jihočeský, Jihomoravský a Liberecký kraj. Sehnat ubytování na poslední chvíli tam nebude jednoduché, ale volná místa stále jsou i v nejnavštěvovanějších regionech.

Aktivní dovolená v horách

Češi v posledních letech netráví dovolenou v tuzemsku pouze v rekreačních střediscích či hotelech s wellness programem, ale míří i do hor. Podle průzkumů Asociace horských středisek se tam od jara do podzimu nejčastěji věnují turistice, druhá je cyklistika. „Lidé se začali do českých hor vracet a rostoucí obliba cyklistiky mezi Čechy se promítla i tady – pomáhají tomu například cyklobusy, nové cyklotrasy. Když pominu excesy způsobené covidem, dlouhodobě zájem roste. Umožněním dopravy kol na lanovkách a vstupem elektrokol se hory mnohem více otevřely rekreačním cyklistům,“ myslí si Petr Prouza ze Skicentra Deštné.

S tím souhlasí i další zástupci skiareálů. „Ve východních Krkonoších se i přes jejich nadmořskou výšku výrazně zvýšil zájem o cyklotrasy ve vyšších partiích hor a po jejich hřebenech. To souvisí právě s elektrokoly a rozvojem s nimi spojené infrastruktury, jako jsou například půjčovny. Díky elektrokolu si i méně zdatný cyklista užije i na horách hezké trasy během jednoho dne,“ podotkla Zina Plchová ze Skiresortu Černá hora – Pec.

V kurzu je v posledních letech i dovolená v obytných vozech. Že mají Češi o takový typ dovolené zájem, svědčí i data z registru vozidel ministerstva dopravy – zatímco v roce 2013 bylo evidováno sedm a půl tisíce obytných automobilů a lehce přes 30 tisíc přívěsů, na konci roku 2022 se již počet obytňáků přehoupl přes hranici 25 tisíc. Karavanů je na českém území zaevidováno lehce přes 31 tisíc. Ve skutečnosti je však obytných vozů v tuzemsku mnohem více. Lidé si totiž přestavují pro bydlení užitkové vozy. Ovšem změnu do registru nehlásí. „Odhadujeme, že je nyní v republice na 70 tisíc takto přestavěných aut,“ uvedl za Asociaci kempování a karavaningu Roman Váňa.

