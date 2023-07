Dát si v hospodě či restauraci k obědu řízky, guláš, svíčkovou či smažák bude čím dál složitější. Jídla tolik typická pro českou gastronomii totiž postupně vytlačují hamburgery a moderní lehké pokrmy. Například saláty.

Guláš se šesti se hodí pro dělníky, ostatním stačí lehčí oběd, po kterém nepřijde únava. | Foto: Shutterstock

V hradeckém Hostinci u Dvořáků nabízejí v poledním menu tradičně českou kuchyni, kterou doplňují i lehčími pokrmy. Hospodský Pavel Škorvánek však už delší dobu ví, že skladbu jídla bude muset trošku obměnit.

Hosté totiž na českou klasiku přestávají slyšet. „Ano, sem tam si dají kachnu či svíčkovou, ale spíš je člověk uspokojí hamburgerem či lehčím salátem,“ řekl Škorvánek. Podle něj je paradoxní, že lehčímu obědu dávají přednost spíše muži.

Zatímco trendy v restauracích se mění, školním obědům vládne česká klasika:

Školním obědům vládnou svíčková či řízek. Nové chutě si cestu hledají pomalu

Trend upadající popularity tradičních českých jídel potvrzuje i analýza společnosti Dotykačka, která má data ze zhruba osmi tisíc podniků v zemi. „Tradiční české restaurace jsou na ústupu, stále větší podíl naopak získávají nejrůznější asijské fastfoody nebo obecně moderní bistra zaměřená na trendy pokrmy, často v prémiové cenové hladině. Obecně je na vzestupu zdravější stravování,“ popsal ředitel společnosti Dotykačka Petr Menclík.

Zdražení klasiky

Důležitým faktorem je i cena. Svíčková, řízek, rajská, smažený sýr nebo polévky totiž zaznamenaly za poslední roky nejvyšší nárůsty cen. Z tohoto pohledu jsou například výmluvná data webu data.brno.cz, který nesleduje pouze vývoj cen v jihomoravské metropoli, ale také po celé republice. Z nich plyne, že oproti roku 2019 stojí guláš o 42 a řízek o 41 procent více.

Převedeno na koruny, nyní se v republice průměrná cena guláše pohybuje kolem 158 a řízku 162 korun. „Naopak hamburgery či saláty za stejné období podražily v uvozovkách jen o 30 procent. Do značné míry to může být tím, že tato jídla se dostávají do stále většího počtu provozoven. Jen ve srovnání s rokem 2019 dnes podniky prodají o 50 procent více hamburgerů. Naopak rajské nebo guláše se dnes prodává míň,“ doplnil Menclík.

Přežití v zážitcích

Znalec historie gastronomie, přezdívaný Docent Jídlo, Martin Franc z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky Deníku poodhalil, jak to bude s českou gastronomií dál. „Rozhodně bych nemluvil o jejím soumraku. Trendy, stejně jako i v okolních státech, se však opravdu mění. Lidé postupně odcházejí od omáčkových a těžkých jídel,“ vysvětlil Franc.

Že to česká kuchyně nebude mít lehké si myslí i známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich:

Zdeněk Pohlreich: Tradiční česká kuchyně to bude mít hodně složité

Podle něj se ovšem česká gastronomie dále vyvíjí a i s těmito změnami si poradí. „Co se týče hamburgerů, je to módní hit, který se nevyhýbá ani klasickým českým hospodám. Česká kuchyně však přežije. Nebudou ji už ale asi nabízet v takovém rozsahu jako nyní. Její vývoj vidím spíše v jakési zážitkové gastronomii. To už ostatně ukazují i luxusní restaurace, které oprašují staré receptury, ale dávají jim moderní podobu,“ doplnil historik.