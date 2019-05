Češi si soukromí příliš nehlídají. Čtvrtina své údaje vymění za dárek zdarma

Více než čtvrtina Čechů (27 procent) je ochotná na internetu sdílet své osobní údaje výměnou za to, že dostane něco zdarma. Dvě pětiny lidí by poskytly neznámému člověku za peníze kompletní přístup ke svým soukromým údajům. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kaspersky Lab.

Hacker - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Dvě třetiny českých internetových uživatelů se domnívají, že úplné soukromí je v dnešním digitálním světe nemožné. Zřejmě i proto nemají snahu si jej hlídat, a naopak se rozhodli na svých osobních datech vydělat. Lehkovážné šíření a sdílení dat na internetu pro krátkodobé cíle ale podle expertů Kaspersky Lab může mít vážné následky především pro pověst a kariéru lidí. Praha testuje chytré kontejnery. Samy ohlásí, že potřebují vyvézt Přečíst článek › Z průzkumu dále vyplynulo, že zaměstnavatelé čím dál častěji vyhledávají osobní profily na sociálních sítích svých případných zaměstnanců, aby si zjistili jejich sociální status, prestiž a celkové vystupování. I proto by si lidé měli dávat větší pozor, co a v jaké míře o sobě a své práci na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu sdílejí. Zhruba 57 procent zaměstnavatelů nepřijalo kandidáty na základě jejich prezentace na sociálních sítích. Třetina jich uvedla, že museli napomenout nebo propustit zaměstnance kvůli obsahu, který veřejně sdíleli online. Trojici strašáků uzavírá vláda Průzkum odhalil, že se k datům třetiny (32 procent) českých uživatelů dostal někdo cizí bez jejich povolení. Pětina lidí kvůli tomuto narušení soukromí přišla o peníze. Nejvíce lidí má strach z toho, že k jejich osobním informacím získají přístup kyberzločinci. Druhým velkým strašákem je internet jako takový a pomyslnou top trojku uzavírá vláda. I proto se velká část českých uživatelů snaží svá zařízení nebo data nějakým způsobem chránit. Celkem 69 procent chrání svůj počítač, tablet nebo mobil heslem. Třetina pravidelně kontroluje a mění nastavení soukromí u svých zařízení, služeb nebo aplikací. Hodnota Microsoftu pokořila hranici bilionu dolarů. Díky cloudovým službám Přečíst článek ›

Autor: ČTK