Češi si za minimální mzdu koupí méně než Poláci či Maďaři, tvrdí studie

Minimální mzda se v Česku tento rok zvýšila z 12 000 na 13 350 korun hrubého měsíčně. Ani to však nestačí, aby se v tomto parametru posunulo do horní poloviny evropského žebříčku. Jak v nominální hodnotě, tak po přepočtu na kupní sílu – tedy na to, kolik služeb a zboží si za ni mohou Češi koupit, zůstává česká minimální mzda mezi těmi nejnižšími.

Vyplývá to z aktuálního srovnání provedeného německým Institutem pro ekonomický a sociální výzkum při Nadaci Hanse Böcklera. V hodinovém vyjádření (79,80 koruny) je její nominální osmá nejnižší v Evropě. Polovina Čechů nedosáhne ani na 28 tisíc korun měsíčně Přečíst článek › Pro porovnání, v Německu je to po převodu na koruny 235,80, na Slovensku 76,70, v Polsku 78,20 koruny. V sousedním Rakousku není minimální mzda stanovena. O příčku lepší

„Mezi zeměmi existují velké rozdíly v životních nákladech, a proto se kupní síla minimální mzdy může značně lišit,“ konstatuje studie. Proto se autoři zaměřili i na přepočet na paritu kupní síly. Z tohoto hlediska si Česko sice o jednu příčku polepšilo, ale i tak je oproti německé, lucemburské, francouzské či belgické zhruba poloviční. Hodnota minimální mzdy by podle tohoto ukazatele dosahovala asi 109,80 koruny. Platy zastupitelů obcí a krajů se zvýší o sedm procent, rozhodla vláda Přečíst článek › Daleko horší je, že si Češi za minimální mzdu mohou z tohoto hlediska koupit méně než například Poláci či Maďaři, kteří jsou jinak nominálně daleko za námi. Srovnání minimální hodinové mzdy (v korunách): Země nominální výše kupní síla Česko 79,80 109,80 Slovensko 76,70 108,00 Německo 235,80 218,60 Polsko 78,30 135,70 Maďarsko 69 111,60 Francie 257,40 230,20 Lucembursko 307,10 235,60 Belgie 247,90 217,90 Pozn.: Studie uvádí údaje v eurech, při přepočtu jsme použili kurz 25,659 Kč/euro.



Zdroj: Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) Chcete si pronajmout rozhlednu? Babylon je k mání za čtyři tisíce Přečíst článek ›

Autor: Pavel Cechl