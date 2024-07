Asociace pro kapitálový trh připomíná, že při investování do dlouhodobého investičního produktu mohou lidem pomáhat i jejich zaměstnavatelé. Pozor na zbytečně vysoké poplatky, varuje centrální banka.

Od začátku roku mohou lidé, kteří se ve stáří nechtějí spoléhat pouze na státní důchod, šetřit své peníze také prostřednictvím nového nástroje – takzvaného dlouhodobého investičního produktu (DIP). Podle Asociace pro kapitálový trh (AKAT) zájem o jeho využití postupně roste. Zatímco za první čtvrtletí zaznamenala 22 445 investorů, kteří do DIP vložili své finance, ke konci června jich registrovala už 53 561.

Jako první k DIP podle asociace přistoupili zřejmě zkušení investoři, kteří na tento nový nástroj několik let čekali, nyní se k nim připojují další zájemci reagující na změny ve třetím penzijním pilíři. „Největší poptávku lze očekávat obdobně jako u všech produktů podporovaných státem na roční bázi v průběhu podzimu a koncem roku,“ uvedla výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani.

Větší riziko, ale také vyšší výnos

Dlouhodobý investiční produkt se od běžného penzijního spoření liší tím, že na něj stát napřímo nepřispívá vyplácením peněz, tedy pravidelným státním příspěvkem. Jeho výhoda tkví v tom, že takto lze investovat peníze do výnosnějších nástrojů, a proto na něm lidé mohou vydělat více než ve fondech. Nemají však jistotu, že se při investování někdy také nespálí.

Naopak ve fondech by nikdy prodělat neměli, kvůli malému riziku ale také s velkým přírůstkem peněz obvykle nemohou počítat.

I když stát na DIP neposílá žádný zvláštní příspěvek, přesto lidem, kteří takto investují, pomáhá snížením daňového základu. Nově si tak lidé střádající si na stáří mohou také díky investování do DIP snížit ročně základ daně až o 48 tisíc korun. Přispívat svému zaměstnanci na DIP může navíc i jeho zaměstnavatel. Kromě toho při jednorázovém vypořádání smlouvy se na rozdíl od doplňkového penzijního spoření nemusí výnosy z tohoto způsobu investování zdanit.

Dlouhodobý investiční produkt mohou nabízet pouze společnosti, které dostanou licenci od České národní banky (ČNB). Ta kontroluje, zda při správě peněz postupují ve prospěch svých klientů. Aktuálně tento nástroj poskytují tři desítky firem, 27 tuzemských a tři zahraniční. Jde o regulované instituce jako investiční společnosti, banky anebo obchodníky s cennými papíry.

Smlouvu si pořádně přečtěte

Centrální banka nedávno lidi varovala, aby si dali pozor na to, aby kvůli vysokým poplatkům při využití DIP zbytečně nepřicházeli o své peníze. „Před uzavřením smlouvy o investičním produktu věnujte náležitou pozornost nákladům a poplatkům, které jsou se zamýšlenou konkrétní investicí spojeny, a zvažte, zda na trhu neexistují výhodnější varianty,“ uvedla ČNB na svém webu.

Srovnání výše poplatků od jednotlivých poskytovatelů DIP je ovšem složité, žádnou jednoduchou tabulku s částkami nebo procenty zatím zájemci o tento produkt k dispozici nemají. Každý peněžní ústav nebo investiční společnost si poplatky řeší jinak. Obvykle jde podle ČNB o vstupní a výstupní poplatky, poplatky za převod investic z jednoho účtu na druhý, transakční poplatky, průběžné poplatky za správu investice, výkonnostní poplatky odvozující se od výkonu investice nebo poplatky za finanční poradenství.

Obvykle si poskytovatelé tohoto produktu sice zřízení účtu ani za jeho vedení či připsání peněz na účet peníze neúčtují, nemusí to však být pravidlem. Podle konkrétního způsobu uložení peněz se potom mohou poplatky pohybovat kupříkladu od 0,5 procenta do tří procent. Lidé by si proto měli důkladně pročíst podmínky, které jim poskytovatel DIP nabízí.