Největšího úspěchu dosáhlo vinařství Znovín Znojmo, které získalo zlatou medaili za Rulandské modré rosé 2018 pozdní sběr a stříbrnou za Cabernet Sauvignon rosé 2018 výběr z hroznů. Zbylé stříbrné medaile pak obdrželo Vinařství Lahofer za Rose Lahofer 2018 pozdní sběr, Vajbar Bronislav za André rosé 2018 pozdní sběr a Štěpán Maňák za Merlot rosé 2018 výběr z hroznů.

„Sezóna růžových vín právě začíná, a tak se mohou všichni milovníci vína nejen nad výsledky této soutěže přesvědčit, že moravská a česká rosé bez zaváhání snesou světové srovnání. Růžová vína dnes vyrábí už přes 75 procent českých vinařů, a nabídka na trhu je tak velmi široká, jak co se týče odrůd, tak co do obsahu zbytkového cukru, ale nechybí už ani šumivá rosé,“ přibližuje hlavní sommelier Národního vinařského centra Marek Babisz.

Obliba růžových vín stoupá

Růžová vína jsou ve světě čím dál více oblíbená, a proto se každoročně koná ve francouzském Cannes soutěž věnovaná právě nejlepším růžovým vínům. Po dobu tří dnů hodnotí 67členná mezinárodní porota z 18 zemí více než tisíc vín z 25 zemí světa.