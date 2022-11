Většina lidí nepovažuje půjčku na vánoční dárky za bezpečnou. Obecně platí, že mladší lidé se takových úvěrů bojí méně a za dobrý nápad je považuje šest procent Čechů od 18 do 34 let. Vysokoškolsky vzdělaní jsou obezřetnější, 98 procent z nich považuje vánoční půjčku za rizikovou, tedy častěji než lidé se základním vzděláním. I v této skupině je to ale vysoké číslo, a to 89 procent.

Black Friday v Česku: Část obchodů podvádí. Skutečné slevy jsou kolem 15 procent

„Je dobře, že lidé jsou při plánování vánočních výdajů obezřetní a drtivá většina z nich by se kvůli dárkům nezadlužila. I tak ale doporučujeme opatrnost. Je dobré vždy zvážit, jestli na splácení takového závazku mám prostředky, popřípadě si velmi dobře vybrat poskytovatele takové půjčky. Dobré je vždy přesně zjistit, kolik za svou půjčku zaplatím,“ uvedl gestor pro spotřebitelské otázky asociace Filip Hanzlík.

Lidé se zadlužují

Ti, kteří si plánují půjčku na vánoční dárky vzít, nebo si ji už vzali, si nejčastěji půjčují přímo od banky (58 procent). Nad důvody, které by mohly způsobit neschopnost půjčku splácet, příliš neuvažují. Na 35 procent z nich by to vůbec nenapadlo, 31 procent se mírně obává, ale stojí to podle nich za to.

Žádost o odklad splátek je nejčastějším řešením problémů. Pětina lidí, kteří si v minulosti půjčili na vánoční dárky, uvedlo že půjčku splácí s problémy, které budou řešit odkladem splátek. Sedmina tvrdí, že si při problémech se splácením pomůže půjčkou v rodině.

Žádná elektronika. Na vánočních dárcích chce letos šetřit víc než polovina Čechů

„Poměrně hodně lidí, kteří se pro vánoční půjčku rozhodli, se dostává do problémů se splácením. V takových případech doporučujeme co nejrychleji kontaktovat poskytovatele půjčky a začít s ním jednat o způsobu řešení,“ uzavřel Hanzlík.

Za peníze, které si letos na vánoční dárky půjčili či plánují půjčit, chtějí Češi nejčastěji koupit hračky pro děti (42 procent). Na 38 procent z nich pořídí bílou elektroniku, 27 procent vybavení do bytu a 23 procent spotřební elektroniku. Nejčastějším důvodem takové půjčky je nedostatek úspor, a to ve 42 procentech případů. Téměř čtvrtina nechce čekat a šetřit na vytoužené zboží. Pětinu lidí přesvědčí fakt, že kupovaná věc je ve slevě. Stejně lidí chce udělat dětem a rodině pěkné Vánoce.