Češi by se neměli bát kupovat letenky, říká odborník. Riziko vidí v něčem jiném

Kupovat letenky v době koronové? Není to riskantní? A na co si dát pozor? Na to odpovídal odborník Davida Eiselta z portálu cestujlevne.com.

Letiště Václava Havla v Praze - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Doporučil byste nyní kupovat letenky?

Vždy doporučuji kupovat letenky, tehdy, kdy jsou finančně výhodné. Tedy ideálně s tříměsíčním předstihem, ne dříve, ani později. V současné době s přihlédnutím k pandemii koronaviru nemusí mít cestující obavy, protože drtivá většina aerolinek umožňuje bezplatnou změnu z jakéhokoliv důvodu. Tyto podmínky se liší u jednotlivých aerolinií a je vhodné se s nimi před nákupem seznámit. Na co si dát pozor?

V současné chvíli bych byl obezřetný s nákupem letenek pro odlety v nadcházejících týdnech a nejbližších měsících. Stejně jako nebylo jisté, kdy se jaká země uzavře, tak ani dnes není jisté, kdy která země hranice otevře. Může se proto stát, že si člověk koupí letenky na srpen, ale země stále nebude otevřena turismu. Soustředil bych se tedy jen na ty státy, které avizovaly pevné datum otevření hranic nebo je nejlépe již otevřely. Bezpečná dovolená u moře: Řecko vede, Češi budou mít zřejmě privilegia Přečíst článek › Kam všude se už létá?

Aktuálně najdeme zhruba desítku destinací, jako je Amsterdam, Bukurešť, Düsseldorf, Frankfurt, Minsk, Paříž, Sofie nebo Stockholm. Ve většině případů se jedná o obchodní linky či linky za účelem přípojů na další lety. Při letmém pohledu na ceny lze snadno odvodit, že nejsou určeny pro turismus. Určitě se ale do začátku léta dočkáme většinového obnovení linek a postupného návratu k běžnému provozu. Jak levně koupit letenku na víkendový pobyt?

V prvé řadě je nutné vědět, kam chci letět a jestli taková destinace má vůbec spojení vhodné k prodlouženému či víkendovému pobytu. Pokud ano, tak platí, že v letních měsících je ideální kupovat letenky na přelomu zimy a jara. Co se týče podzimních či zimních víkendů, tak tam je možné počkat s nákupem 2 měsíce před cestou. Ovšem toto platilo před pandemií a nyní očekávám, že přístup nízkonákladových aerolinií s přebývající nabídkou sedadel povede k agresivnějšímu přístupu, tedy spoustu levným letenkám i pár týdnů či dnů před odletem. Česko má dvě problematická ohniska koronaviru. Rizikem jsou i podzimní chřipky Přečíst článek › Změní se nějak zásadně cestování letadlem pro cestující?

Můžeme očekávat jen nejběžnější změny typu přítomnosti dezinfekcí na letišti, plexiskel u přepážek odbavení či povinnost nosit roušky během letu. Žádné zásadní změny z pohledu hygieny se konat nebudou.



Změn se dočkáme také u počtu a frekvence jednotlivých linek a spojů, cen letenek a kvality služeb. Dá se totiž očekávat, že na většině středně dlouhých tras zmizí občerstvení, stejně jako je tomu nyní na krátkých letech. Nastala nějaká změna pro vás jako zprostředkovatele letenek?

Vzhledem k naší pozici, kdy jsme mezi zákazníky a leteckými společnostmi, se nás situace dotkla dvojnásob. Na jedné straně ztráta poptávky a na druhé logicky ztráta nabídky. Prakticky z hodiny na hodinu se tak náš příjem propadl na čistou nulu. Místo rad k nákupu letenek a cestám do zahraničí jsme s cestovateli začali řešit možnosti návratu domů, změn letenek, vystavování voucherů a tak dále. O jaké letenky je zájem?

Z historického hlediska, kdy si k nám lidé chodí pro denní inspiraci v podobě levných letenek kamkoliv, trend udává cena. A je naprosto jedno, jestli se jedná o Benátky, Kodaň, New York nebo Bali. Stačí jedna pěkná akce a rázem změní žebříček nejprodávanějších destinací roku. Bez povinných testů. Čechům pro cestu do Chorvatska stačí rezervace ubytování Přečíst článek › Jaká byla doposud vaše nejhorší zkušenost s létáním?

Osobně mám létání spojené jen s příjemným. Je to pro mě čas klidu, kdy se člověk odpojí od moderních technologií a může si hledíc ven z okénka konečně promluvit sám se sebou. Ale ačkoliv mám za sebou stovky letů, tak se mi jedenkrát navodil klaustrofobický pocit. Při uspěchaném nástupu jsem si nemohl ani svléknout zimní kabát, zapadl do sedačky s batohem mezi nohami a bez možnosti se pohnout jsem musel vyčkat do vzletu. Tohle bylo rozhodně mých nejhorších deset minut v letadle.

Autor: Redakce