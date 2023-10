Dovolit si vlastní bydlení je v letošním roce obtížné pro 80 procent Čechů. Meziročně jde o pokles o osm procentních bodů a podle průzkumu skupiny Generali Investments, který má ČTK k dispozici, jsou Češi v úvahách o dosažitelnosti vlastního bydlení optimističtější než loni. Problémy však mohou mít lidé, kterým končí fixace hypotéky. Pokud před pěti lety uzavírali hypotéku na pět milionů korun, budou nově platit o téměř 8500 korun měsíčně více. Průzkumu se zúčastnilo 1050 respondentů ve věku 18 až 65 let ze všech českých krajů a zprostředkovávala ho společnost Ipsos.

„Loni v srpnu dosáhly ceny energií nevídaných výšin a finanční situaci českým domácnostem významně zkomplikovaly. Nyní pozorujeme oproti loňskému podzimu stabilizaci situace. K té přispělo zastropování cen energií, postupné zlevňování cen dodavateli, ale také mírné snížení cen nemovitostí či snižování úrokových sazeb hypoték, byť snížení spíše nepatrné,“ řekl ředitel Product & Real Assets Generali Investments Marek Bečička.

Zatímco v minulém roce 38 procent Čechů trápily ohledně bydlení nejvíce ceny energií, letos se to podle průzkumu díky vládnímu zastropování cen a zlevňování dodavatelů týká 30 procent lidí. Naopak růst inflace letos trápí čtvrtinu respondentů, zatímco loni to bylo 21 procent.

Z průzkumu také vyplývá, že Češi chtějí letos za bydlení utratit méně peněz než loni. Na podzim roku 2022 byla více než pětina českých domácností ochotna zaplatit za bydlení měsíčně do 15 tisíc korun, letos je to 22 procent domácností. Stouplo také procento Čechů, kteří měsíčně utratí za bydlení maximálně do deseti tisíc korun, a to z 34 procent na 38 procent.

Výrazné zdražení nemovitostí

Podle Bečičky bylo ještě před pěti lety možné za pět milionů korun koupit menší byt v Praze o ploše 48 metrů čtverečních. Při využití hypotéky s dobou splácení 30 let a úvěru v hodnotě ve výši 80 procent ceny nemovitosti činila splátka přibližně 15 tisíc korun měsíčně.

Letos by bylo možné si za stejné peníze pořídit byt o velikosti 33 metrů čtverečních a kupci by si tak pohoršili o 15 metrů a připlatili při splácení o zhruba deset tisíc korun více. Zatímco v roce 2018 představovala splátka 15 tisíc korun přibližně 47 procent tehdejšího průměrného čistého platu v Praze, splátka 24 až 25 tisíc korun po konci fixace aktuálně odpovídá 58 procentům čistého výdělku.

Více než dvě třetiny respondentů si myslí, že ceny nemovitostí již dále neporostou stávajícím tempem. Celkem 39 procent lidí věří, že ceny nemovitostí zpomalí a dalších 22 procent si myslí, že ceny nemovitostí budou klesat.

Italská skupina Generali je jedním z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. Založena byla v roce 1831 a působí v 50 zemích světa. Její čistý zisk se loni i přes ztrátu 154 milionů eur (3,8 miliardy korun) z ruských investic zvýšil o 2,3 procenta na 2,91 miliardy eur (71 miliard korun). Hrubé předepsané skupiny pojistné stouplo o 1,5 procenta na 81,5 miliardy eur (téměř dva biliony korun).