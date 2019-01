Čerstvá čtyřicátnice mířící 21. července letecky do čtyřhvězdičkového hotelu s all inclusive v egyptské Hurghadě. Tak vloni vypadal nejtypičtější kupec zájezdu. Ze statistik cestovní agentury Invia dále vyplynulo, že tradiční Chorvatsko v žebříčku popularity předstihly i Bulharsko, Turecko a Itálie.

Čechy nejvíce láká vyrazit na dovolenou do Řecka či do Egypta, jednu z těchto destinací si pro dovolenou vybralo vloni 38 procent z nich. Podle statistik cestovní agentury Invia si rádi připlatí za čtyřhvězdičkové hotely s all inclusive a za komfortní cestování letadlem. Nejčastěji odjíždějí na osm dní.

Největším trhákem loňského roku byla podle agentury sobota 7. července, kdy bylo na zakoupené dovolené za hranicemi na 43 tisíc českých turistů. Cenovým rekordmanem se stala skupinová dovolená za 11 milionů korun.

Chorvatsko v top šestce není

Egejské, Středozemní a Rudé moře si Češi vybírají pro dovolenou nejčastěji. „Na prvním místě v žebříčku nejoblíbenějších dovolenkových zemí se v roce 2018 umístilo Řecko, kde strávilo dovolenou přes 21 procent Čechů se zakoupeným zájezdem. Nejčastěji to bylo na Krétě a na Rodosu. Následoval Egypt, kam zamířilo 17 procent turistů, konkrétně do středisek Marsha Alam a Hurghada,“ uvedla tisková mluvčí Invie Andrea Řezníčková.

Klienti podle v těchto destinacích hledají kvalitní služby, dobře upravené pláže, průzračné moře a širokou nabídku doplňkových zážitků. V neposlední řadě hrají roli i ceny. Průměrná cena zájezdu do Řecka vyšla vloni na 18 tisíc korun, do Egypta ještě o pár stokorun levněji.

Nejčastěji Češi nakupují dovolené v červenci a v srpnu, kdy se prodala více než čtvrtina všech zájezdů. Zájem o nákup dále výrazně narostl v lednu, kdy se prodalo téměř 12 procent všech dovolených. „Lednový nárůst předpokládáme i letos, důvodem jsou hlavně first minute zájezdy,“ upřesnila Řezníčková. Rostoucí podíl účastníků zájezdu lidí si chce naplánovat volno dostatečně dopředu a mít větší výběr.

Doby stanových městeček, společných sprch a vlastního stravování jsou dávno zapomenuty. Čeští turisté preferují stravování all inclusive a komfort čtyřhvězdičkových hotelů. České cestování k moři naprosto ovládla letecká doprava. Vlastní doprava, která je na pomyslné druhé příčce za leteckou, totiž byla v počtu prodaných zájezdů pětinásobně nižší.