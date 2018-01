Česká distribuční pomáhá s roznosem Deníku

Společnost Česká distribuční pomáhá vydavatelům s distribucí tisku. Ubylo díky ní předplatitelů, kterým od nového roku nepřicházejí objednané výtisky kvůli problémům s rozjezdem nové sítě na doručování novin pod hlavičkou Mediaservisu.

„Naši lidé v rámci pomoci distribuují tisk od 2. ledna 2018. V terénu máme každý den více než sto distributorů, kteří týdně roznesou desítky tisíc výtisků“ řekl Petr Sikora, ředitel České distribuční.

„Máme vlastní rozsáhlou distribuční síť čítající téměř 6500 distributorů, která standardně zajišťuje převážně roznos neadresných reklamních zásilek. Nechtěli jsme ale nečinně přihlížet, když lidé nedostávali své noviny a my máme možnost pomoct. Pro mnohé totiž deníky představují zásadní zdroj informací, a jejich význam je nyní před blížící se volbou hlavy státu o to vyšší,“ dodal.

V tuto chvíli Česká distribuční pomáhá vykrývat doručování Deníku, MF Dnes, Práva, Lidových novin, a dalších titulů. S distribucí tisku bude vypomáhat v prvních měsících letošního roku. Roznos novin přitom nijak neovlivní servis pro stávající klienty. Ten je v plném rozsahu zachován.

Co dělat, když nepřijdou novinyPokud i přes veškerou snahu nás všech noviny do vašich rukou nedorazily, mrzí nás to a omlouváme se za to. Prosíme vás, abyste nás o výpadku informovali na e-mailu: reklamace@vlmedia.cz. Do e-mailu pro rychlejší zpracování prosíme uveďte: vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, název deníku (např. Kladenský Deník). Moc nám tím pomůžete při řešení této situace. Děkujeme za pochopení a trpělivost.