Růst české ekonomiky zpomalil na tři procenta. Táhly ho investice i domácnosti

Tempo růstu tuzemského hospodářství za celý loňský rok dosáhlo tří procent. Ve svém předběžném odhadu o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Ačkoliv je to méně než v roce 2017, zveřejněná čísla předčila původní očekávání České národní banky. To by mimo jiné mohlo nahrát dalšímu zvyšování úrokových sazeb.

Kontejnerové lodě v Hamburku | Foto: ČTK

Hlavním tahounem české ekonomiky během loňského roku byly podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka především investice a spotřeba domácností. „Růst o tři procenta je na první pohled sice lehce slabší číslo, avšak je nutné si uvědomit, že se česká ekonomika loni dostala na hranici svých produkčních možností, a i nadále se nachází nad svým potenciálem. Z tohoto pohledu je tak růst o tři procenta velmi solidní, a to navzdory tomu, že další ekonomiky regionu jako Maďarsko, Polsko či Slovensko loni rostly o poznání rychleji,“ domnívá se Novák. Inflace v lednu zrychlila. Zdražily především bydlení a sním spojené energie Přečíst článek › Zajímavý je i pohled na samotný poslední kvartál roku 2018. Navzdory obavám o další ekonomický vývoj ve světě včele s čínsko-americkým obchodním sporem, hrozbou neřízeného brexitu a slábnoucí výkon německého hospodářství totiž český hrubý domácí produkt ve čtvrtém čtvrtletí rostl rychleji než v předchozích třech měsících. Konkrétně pak tento nárůst činil jedno celé procento. V rámci meziročního srovnání se dokonce jednalo o růst v celkové výši 2,9 procenta. Zveřejněné údaje je však prozatím potřeba brát s rezervou. „Jde samozřejmě o předběžný odhad založený na neúplných číslech a zveřejněný bez dalších podrobností, takže úpravy oběma směry nelze vůbec vyloučit,“ podotýká analytik ČSOB Petr Dufek. Hospodářská úroveň? Kladně ji hodnotí čtyři pětiny Čechů, nejvíc za 23 let Přečíst článek › Pod relativně slušná čísla z konce roku se podepsaly zejména úspěchy zdejších firem na zahraničních trzích a investice. „I když zahraniční poptávka – jak už naznačila data z EU – zpomalovala, tuzemským firmám se dařilo v zahraničí umísťovat stále více zboží. Zahraniční obchod spolu s investicemi tak byly hlavními faktory přispívajícími k růstu ekonomiky,“ doplňuje Dufek. Vyšší tempo růstu, než jaké se původně očekávalo, však s sebou podle analytika ČSOB může přinést i některé negativní důsledky: „Výsledek se výrazně odchyluje od očekávání centrální banky, takže po vyšší inflaci jde o druhé číslo, které nahrává zvyšování úrokových sazeb. Přesto je třeba brát v úvahu, že jde vlastně o staré číslo, které se může těžko opakovat třeba v prvním čtvrtletí letošního roku.“ Zpomalení předejít nelze Ochlazení české ekonomiky je podle Dufka nevyhnutelné, nemělo by se však jednat o žádný zásadní zvrat. „Prozatím vše napovídá, že určitému zpomalení se česká ekonomika jen stěží vyhne. Stačí se podívat na indexy nákupních manažerů, zakázky nebo nálady podnikatelského sektoru. Jde sice jen o měkká data, nicméně dávají tušit, že evropský útlum se začíná šířit i východním směrem. Nemělo by však jít – díky domácí poptávce – o žádné drama, takže výhled na letošní rok ve výši 2,6 procenta nepřepisujeme,“ přibližuje analytik ČSOB. Pohonné hmoty se dotýkají cenového dna. Zdražení už je na obzoru Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Bohuslav