Česká ekonomika potřebuje k růstu vyšší produktivitu a méně emisí, varuje OECD

Český hospodářský růst je trvale neudržitelný, pokud se vláda a podniky nezaměří na inovace, zvyšování kvalifikace pracovníků a snižování emisí. To jsou hlavní zjištění vyplývající z každoroční zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Životní standard Čechů se přibližuje průměru OECD je velmi pozvolna. „Nedostatek kvalifikovaných sil může být úzkým hrdlem, které podkope vás budoucí růst“ varoval generální tajemní organizace Angel Gurría v Praze při představování letošního přehledu.

Česko by se podle něho mělo zaměřit na snižování příjmové nerovnosti a zintenzivnit boj s chudobou. Dalšími překážkami trvale udržitelného růstu pak jsou zvyšující se ceny nemovitostí, rychle stárnoucí populace a nedostatečné mzdy. „Zlepšování a udržování pracovní kvalifikace by českým občanům zajistilo, aby ze současného ekonomického růstu také profitovali,“ dodal Gurría.

Firmy a instituce by podle něho na druhou stranu měly zaměstnancům nabídnout flexibilnější pracovní dobu a lepší podporu v péči o děti. A hranici věku odchodu do důchodu navrhuje OECD svázat s aktuální průměrnou délkou života. Zatímco předloni činil v Česku podíl důchodců na pracujících 28 procent, v roce 2058 to má být alarmujících 56 procent. Pokud vláda v Praze nezareaguje, spotřebují důchodci za 40 let tři čtvrtiny státního rozpočtu, varuje zpráva.

OECD zemi letos předpovídá 3,8procentní růst HDP, napřesrok pak 3,2procentní. Za zpomalování může v první řadě zcela nasycený trh práce. Z dlouhodobého hlediska však národní hospodářství více ohrožuje závislost na uhlí. Podílem obnovitelných zdrojů je Česko v rámci organizace čtvrté od konce, což s sebou nese dvakrát vyšší úmrtnost v důsledku znečištěného ovzduší. Navrhovaným receptem na změnu je pak výstavba nových jaderných zdrojů a zavedení energetické daně.