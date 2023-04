Koruna postupně posiluje k oběma hlavním světovým měnám už od loňského podzimu, kdy ještě kurz k euru činil téměř 24,70 Kč/EUR, a kurz k dolaru byl dokonce přes 25,70 Kč/USD. Už letos v únoru se koruna dostala na nejsilnější kurz k euru od léta 2008. Letos v první polovině března pak zaznamenala česká měna k euru i dolaru krátkodobé oslabení, ale v posledních týdnech opět zpevňuje.

