Česká letiště budou bezpečnější. Po vzoru Prahy stát investuje 585 milionů

Po uzavření projektu na zvýšení bezpečnosti Letiště Václava Havla v Praze, které přišlo na 187 milionů korun, stát vynaloží 585 milionů korun do podobných opatření na mezinárodních letištích v Brně, Karlových Varech, Ostravě-Mošnově a Pardubicích. Na tiskové konferenci to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová.

Soubor opatření provedených v posledních třech letech vznikl po rozhodnutí minulé koaliční vlády ČSSD, KDU-ČSL a ANO. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) nyní letiště patří mezi nejbezpečnější na světě.

"My naštěstí nejsme cílem teroristických útoků, a ani doufám nebudeme, protože naše orgány na tom intenzivně pracují, ta investice je dobrý příspěvek k tomu, aby se naši občané a lidi, co navštěvují Prahu, cítili velice dobře," řekl Babiš.

Na realizaci bezpečnostních opatření se podle Babiše podílely kromě ministerstva financí i ministerstvo vnitra, celní správa, policie, Bezpečnostní informační služba a Český Aeroholding.

Z podprojektů plánovaných pro pražské letiště fungují všechny kromě systému detekce obličejů - zatím je jen v pilotním provozu. Venkovní prostory pražského letiště například nyní hlídají brány s kamerami, které snímají registrační značky aut. Systém je schopen rozpoznávat vozidla v pátrání.

Před rokem začaly také fungovat automatické brány, které kontrolují cestující a čtečky cestovních dokladů. Celní správa využívá nové přístroje pro detekci radiace, pomocí kterých kontrolují letecký náklad, a zařízení na detekci chemických látek - například drog nebo výbušnin - u cestujících. Policisté mohou trénovat zásahy v prostorech letiště na speciální virtuální střelnici.

Pražské letiště počátá s rozčířením Terminálu 2

Podle Schillerové investice do pražského letiště nejdou jen ze státního rozpočtu. "Letiště má rozvojový plán až do roku 2035, v rámci něj je připraveno proinvestovat 27 miliard do svého rozvoje absolutně bez pomoci státu," řekla ministryně. Letiště podle ní počítá s rozšířením Terminálu 2, ze kterého létají letadla do zemí Schengenu, a vybudování nové paralelní dráhy.

"Jsem rád, že ministerstvo vnitra získalo pozitivní zkušenosti pro pokračování projektu na dalších letištích," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Realizace mimo Prahu podle něj bude trvat zhruba stejně jako projekty v Praze, tedy tři roky.

Vláda bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) schválila projekt v lednu 2015. Projekt na pražském letišti měl být původně realizován v roce 2016, zpoždění nabral podle předsedy představenstva Českého Aeroholdingu Václava Řehoře kvůli tendrům, které se protáhly.