Do nového roku vstoupila s některými novinkami také Česká pošta. Velké změny zažila v předchozím roce (rušení poboček, propouštění), v tom letošním bude záležet hlavně na novém řediteli a managementu. Deník.cz v rámci seriálu Průvodce rokem 2024 přináší přehled hlavních změn, které se letos na poště odehrají a také aktuální ceník.

Bez novin a časopisů

Od ledna už si na poště nekoupíte noviny ani časopisy. Vedení pošty se na nových podmínkách smlouvy nedohodlo s distribučními firmami, a tak prodej tiskovin prozatím skončil. „Klienti, kteří si až dosud kupovali noviny a časopisy hlavně na malých poštách na venkově, však o svůj tisk nepřijdou, pokud si včas u vydavatelů objednají předplatné konkrétních titulů s donáškou až domů,“ uvedla pošta v závěru loňského roku.

Hledá se ředitel

Ministerstvo vnitra, pod nějž pošta spadá, vyhlásilo na podzim konkurz na nového generálního ředitele České pošty. Zatím se do něj přihlásili čtyři lidé, mezi nimi i stávající pověřený ředitel Miroslav Štěpán. Výsledek tendru bude znám nejspíše na přelomu ledna a února 2024. Nový šéf bude muset pokračovat v transformaci pošty, kterou už loni schválila vláda. Cílem je do roku 2026 dostat podnik do plusu. Pošta se proto do konce roku 2024 rozdělí na dvě části: první bude zajišťovat základní poštovní služby (včetně třeba CzechPointu) a druhá se postará o logistiku a balíkové služby.

ČESKÁ POŠTA loni zrušila tři stovky svých poboček napříč republikou:

Kdo si koupí Hlavní poštu?

Pošta v rámci úspor hodlá letos prodat hlavní budovy v Jindřišské ulici v centru Prahy. V prvním kole se ale nikdo nepřihlásil, a tak bude vyhlašovat další kolo. Pošta za budovu požaduje přes 1,5 miliardy korun. Letos přitom budou pokračovat i další prodeje nemovitostí. Vše s cílem stabilizovat hospodaření. V roce 2022 pošta vykázala ztrátu 1,7 miliardy korun, za loňský rok by ztráta mohla být do miliardy.

Další soukromé pobočky

Pošta loni zrušila téměř 300 poboček, především ve větších městech, kdy jich bylo více. Propustila také skoro dva tisíce zaměstnanců. Zda přijde na řadu rušeních nějakých poboček i roce 2024, není zřejmé. Stávající pověřený ředitel to ale nepředpokládá. Každopádně pokračovat bude trend soukromých poboček, takzvaných Pošta Partner. Ty jsou v obchodech, na radnicích či v informačních centrech. Z celkového počtu 2900 poboček je jich nyní už 800 soukromých. V roce 2024 by mohlo přibýt dalších 150 až 180 pošt typu Partner.

Nové výdejní boxy

Pošta s dalšími partnery aktuálně provozuje po celé republice necelé dvě tisícovky výdejních boxů. Klienti o ně zájem mají. „Vyzvedávání a nově i odesílání zásilek bez obsluhy a prakticky kdykoli je současný trend,“ podotkl pověřený ředitel Miroslav Štěpán. Boxy proto podle něj budou i nadále přibývat, v roce 2024 by měl být jejich počet navýšen o téměř o polovinu. Balíkovna aktuálně disponuje skoro 8000 výdejními místy.

Jak se změní ceny u balíků?

Česká pošta posílání balíků loni nezdražila. Letos k němu ale nejspíše dojde, není ale jasné o kolik. Lidé nyní za balík (do ruky) zaplatí podle jeho velikosti (a včetně DPH) od 129 do 359 korun. Za poslání balíku na poštu obdobně zaplatí 109 až 319 korun, balík do Balíkovny o hmotnosti do 15 korun s DPH vyjde na 75 korun. Pár korun mohou lidé ušetřit, pokud využijí zákaznickou kartu, nebo když podací data předají elektronicky (v případě Balíkovny pokud se stanou registrovanými uživateli).

Jak se změní ceny u listovních zásilek?

V jejich případě se zdražovalo už loni. Dál bude záležet na tom, jak bude klesat jejich počet.