Česká pošta zvyšuje od září poplatek za výplatu důchodu z 29 na 35 korun. Úředníci České správy sociálního zabezpečení proto radí seniorům, aby si nechávali důchod posílat na bankovní účet.

Česká pošta, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Ondřej Surý

Na pětatřicet korun zvyšuje od září poplatek za výplatu důchodu v hotovosti Česká pošta. V současné době za něj senioři a další lidé, kupříkladu invalidní či vdovští důchodci, platí devětadvacet korun. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jim doporučuje zvážit zasílání peněz na bankovní účet. „Jedná se o bezpečný způsob výplaty, který využívá stále více klientů,“ sdělili ve svém čtvrtečním prohlášení úředníci ČSSZ.

Pokud si někdo doposud vybíral důchod u přepážky pošty a chce přejít na bezhotovostní zasílání na bankovní účet, musí vyplnit a podepsat tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu. A poté jej podat u kterékoli Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Kritika sílí: Kde přesně zavřou pobočku pošty? Zcela jasno bude do tří týdnů

Změnu výplaty důchodu úředníci provedou co nejdříve od doručení žádosti. Podle zákonné lhůty tak musí učinit nejpozději od třetího výplatního měsíce po datu jejího doručení, podle úředníků ČSSZ to ale mnohdy vyřídí již od druhého.

Případné nesrovnalosti s hotovostní výplatou důchodu musí člověk vždy řešit v příslušné pobočce České pošty. „Pokud si zakládáte nový účet v bance, zeptejte se, zda má s ČSSZ uzavřená takzvaná pravidla pro poukaz výplat důchodů na účty,“ zdůrazňují úředníci.

Seniorské zkušenosti

Se zasílám důchodu na účet má dobré zkušenosti dvaasedmdesátiletá Ivana z Prahy. „Nemohu si stěžovat, nemusím stát nikde fronty a peníze mi chodí včas. Zatím jsem se neodhodlala k elektronickému bankovnictví. I když vím, že šetří čas a s internetem umím. Ale i tak je pro mě zasílání důchodu na účet velkou úlevou. Času mám totiž jako aktivní důchodkyně málo,“ řekla Deníku.

Výběr hotovosti na poště naopak vyhovuje sedmasedmdesátileté Jitce z hlavního města, která si účet nehodlá zakládat. Rozčilují ji ale změny.

Rušení pošt přehledně: Seznam poboček, co mají lidé dělat, jak se vyhnout frontě

„Pobočku, na kterou jsem byla zvyklá, budou rušit, a bojím se, že na jiných se budou tvořit čím dál větší fronty. K tomu ještě navýšení poplatku. Je to sice jen šest korun, ale když se to nasčítá s jiným zdražováním a osekáním valorizace, je to znát,“ postěžovala si pro Deník.

Podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka podnik poplatek za výplatu důchodu navýšil v dubnu 2020. Od té doby však výrazně narostly náklady. „Tehdy se poplatek navyšoval z 21 na 29 korun. Reálné náklady před nedávným nárůstem inflace byly 35 korun. Od 1. září, kdy se poplatek nově zvyšuje, tak budeme v ideálním případě na nule,“ sdělil Deníku. Důchod si přes Českou poštu nechává vyplatit 700 tisíc lidí. „Zájem o tuto službu je,“ dodal Vitík.

Jak uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček, vybírání důchodů na přepážkách pošty je historická zvyková záležitost, která se časem změní. „Nepochybuji o tom, že jakmile začnou do důchodu vstupovat noví lidé, bude výrazně běžnější, že si nechají peníze posílat na bankovní účet, na který jsou zvyklí,“ reagoval pro Deník.

Srovnání důchodů v ČR: Rostou rychleji než mzdy, rozdíly mezi kraji jsou značné

Je to podle něj jednodušší. „Nebudou se muset trmácet na poštu. Na bankovním účtu mají vklad i pojištění. Nehrozí tam ani riziko loupeže ve chvíli, kdy penzista míří z pobočky domů. Ani riziko krádeže, když má větší hotovost u sebe doma,“ míní. Zvyky současných penzistů však podle něj nemá smysl na stará kolena měnit. „Měli by mít možnost chodit si pro důchod tak, jak jsou zvyklí,“ podotkl.

Možnosti výplaty

Podle úředníků ČSSZ je možností též nechat si zasílat důchod na účet manžela či manželky. V takovém případě musí zájemce vyplnit tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice. Nutný je podpis obou. Tiskopis vyřizují též na pobočkách Okresní správy sociálního zabezpečení.

Vyplácet důchod na účet jiného člověka, než manžela či manželky, je možné jen tehdy, když se jedná o zákonného zástupce, opatrovníka či zvláštního příjemce. Na účet někoho z rodiny lze důchod zasílat jen v případě, kdy člověku, kterému peníze náleží, v úkonech brání duševní porucha. V jiných případech jej na účet dětí, vnoučat, druhů či registrovaných partnerů zaslat nelze.

Výjimka



Zvýšení poplatku za výplatu důchodu na přepážce České pošty se netýká lidí, kterým byl důchod přiznán před rokem 2010 a od 31. prosince 2009 mají nepřetržitý nárok na alespoň jeden důchod. To jsou třeba lidé, kterým k tomuto datu vznikl nárok na vdovský důchod a až poté na starobní.