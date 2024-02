Pobočky České pošty už nebudou muset být otevřeny každý pracovní den. Počítá s tím návrh novely zákona o poštovních službách, který do připomínkového řízení poslalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Návrhem chtějí představitelé ministerstva přilákat více zájemců do služby Pošta Partner a tím rozšířit síť poboček.

Česká pošta, ilustrační foto. | Foto: ČTK

Českou poštu zřejmě čekají další změny. Pokud projde návrh zákona o poštovních službách, nebudou muset mít pobočky otevřeno každý pracovní den, jak v současné době nařizuje zákon. Českému telekomunikačnímu úřadu by novela umožnila udělit pobočce výjimku a podle toho upravit otevírací dobu.

„Návrh možných změn má přispět k větší flexibilitě výkonu povinností držitele poštovní licence s cílem zajistit udržitelnost základních poštovních služeb,“ uvedla mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Miluše Trefancová.

Předkladatelé návrhu se odvolávají na změny, které v posledních letech postihly trh poštovních služeb. „Klesá objem tradičních listovních zásilek, a naopak roste počet balíkových zásilek se zbožím z e-shopů či internetových tržišť,“ vysvětlují. Vše podle nich urychlila koronavirová pandemie.

Návrh se přitom nesetkal s výraznou kritikou a třeba zástupci ministerstva vnitra, pod nějž Česká pošta patří, s opatřením souhlasí. „Přispěje k větší efektivitě a zatraktivnění projektu Pošta Partner. Cílem je provoz co nejrozsáhlejší sítě poboček a to i přesto, že některé pobočky nemusí mít otevřeno každý den,“ upřesnil mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška.

Nynější požadavky na otvírací dobu nevyhovují některým smluvním partnerům, kteří by mohli v menších obcích poštovní služby zajišťovat. Proto raději smlouvu s Českou poštou neuzavřou. Představitelé ministerstva věří, že to novela změní a přiláká více partnerů. I když tak někde nebude otevřeno každý den, síť poboček se tak ve výsledku rozroste.

Odbory problém nevidí

S návrhem nemají problém ani poštovní odbory. Jejich šéfka Jindřiška Budweiserová potvrdila, že opatření by se nemělo ani tak dotknout poboček České pošty jako spíše vytvořit příznivější podmínky pro její partnery. „Jde o to, aby podmínky nebyly tak přísné, což by mohlo přivést více zájemců o provozování těchto služeb,“ doplnila odborářka.

V současné době v Česku funguje devět set poboček Pošta Partner. Zatím poslední zahájila provoz minulý týden ve Hvožďanech na Příbramsku. Podle Budweiserové se jedná o trend, který je úspěšně praktikováván například v sousedním Rakousku.

Zatímco plán změnit předepsanou otvírací dobu se nesetkává s kritikou, velkou nevoli vzbudilo loňské rozhodnutí vlády zrušit tři sta poboček České pošty. Motivem bylo šetření v podniku, který se již delší dobu pohybuje ve výrazné ztrátě. V roce 2022 pošta vykázala manko 1,75 miliardy korun. Loni se jí ho podařilo snížit, přesto stále vykazovala ztrátu asi 700 milionů korun. Zrušení poboček přineslo úsporu přibližně 350 milionů. Letos se šéfové pošty chtějí v hospodaření dostat na kladnou nulu.