Koronavirová krize, která vedla k opětovnému zavření obchodů, zvýšila před Vánoci tlak na vaše balíkové služby. Jak jste se s ním vyrovnali?

Ještě v roce 2017 pošta zkolabovala, když měla dodat před Vánoci za jeden den 350 tisíc balíků. Od té doby jsme každý následující rok v balících měli rekord, v roce 2019 to bylo přes půl milionu balíků v naší síti za den. Loni vzhledem k tomu, že se nám s Vánoci zkombinoval covid a lidé nemohli chodit do obchodů, jsme čekali, že to bude tak 700 tisíc balíků za jeden den. Na přelomu listopadu a prosince po Black Friday jsme se přitom dostali až na 1,2 milionu balíků za den. Byli jsme na hraně kapacity.

Kolik balíků jste loni přepravili?

Zatímco za celý rok 2019 to bylo necelých 42 milionů balíků, teď jsme se přiblížili k 52 milionům balíků. Takže to bylo o deset milionů víc a nárůst byl o 22 procent. Tomu samozřejmě odpovídaly i tržby. Vzhledem k tomu, že nás koronavirus, s ním související opatření a také zastavení mezinárodních zásilek i fungování úřadů dost tlačí k zemi, tak nám tento nárůst opravdu hodně pomohl.

Jak to s doručováním balíků vypadá nyní po svátcích?

Hlavní vánoční sezona už sice skončila, ale z pohledu běžného provozu na poště vlastně pokračuje. Pořád jedeme dál. Loňský leden jsme měli hodně silný, ale ten letošní je zase ještě silnější. Oproti loňskému prosinci je to však samozřejmě obrovský pokles, takže konečně máme pocit, že si můžeme vydechnout.

Chystáte na další vánoční sezonu nějaké velké změny?

Ano, rok 2021 budeme interně přezdívat rokem balíků do ruky, protože se právě na ně zaměříme. Už loni jsme od listopadu otevřeli dvě tisícovky Balíkoven, externích provozoven mimo pobočky našich pošt. Ty totiž byly už před Vánoci zavaleny balíky, zejména na menších městech, a některé partnerské firmy musely navíc být zavřené kvůli vládním opatřením. V tomhle nám nová Balíkovna hodně pomohla. Museli jsme to ovšem nejprve smluvně ošetřit a vyvinout aplikaci, kterou má u sebe ten, kdo balíky vydává. Všechno jsme to před Vánoci stihl. Vlétli jsme pak sice do neotestovaného provozu, naší síti to ale obrovsky ulehčilo. Některé velké e-shopy krátce před svátky nabízely jako jediné místo doručení právě Balíkovny, protože ostatní místa už byla kapacitně naplněna.

Doznají ještě Balíkovny velkých změn?

Na konci ledna, po třech měsících jejich provozu za této extrémní zátěže, vyhodnotíme, která místa jsou po ně dobrá a je třeba je ještě posílit. Naopak odněkud nám přišla i zpětná vazba, že tam je Balíkovna třeba otevřena jenom přes ulici nebo náměstí proti pobočce České pošty, a zákazníci jsou proto zmatení a nevědí, kam vlastně jít. Toto potřebujeme vyladit, ale máme přesné analýzy a víme, kolik balíků se kde vydalo, odkud a kam si je lidé nechávají posílat. Podle toho uděláme naši síť pro zákazníky atraktivní.

Na kolika místech tedy bude možné balíky podávat a vyzvedávat?

Pro tuto chvíli jako dostatečnou vidíme nynější síť o 2000 Balíkovnách a 3200 vlastních pobočkách. Nyní se zaměříme na automatizované výdejní systémy, na výdejní boxy. Jsme otevření a rádi bychom se spojili s e-shopy a velkými firmami, které také chtějí mít možnost dávat balíky do takovýchto zařízení. Klidně někomu nabídneme svoji kapacitu za nějaké peníze a řekneme: „Tak si ty balíky tady taky vydávejte.“

Nějaké boxy by měly být umístěné na našich poštách nebo pozemcích, které nám patří, přístupné by byly čtyřiadvacet hodin denně. Ve větších městech by jich mohlo být řádově 300, další tisícovka by se rozprostřela v menších obcích podle potřeby. Kromě toho vedeme intenzivní jednání s jednou maloobchodní sítí, která sama uvažuje o tom, že by takto umožnila výdej nákupů svým zákazníkům. Stačil by nám oběma jen jeden blok boxů. Těch bychom chtěli mít řádově kolem šesti stovek, takže bychom se celkem dostali k počtu dvou tisícovek výdejních boxů.

Kdy by se tato změna měla projevit?

Máme vždycky ambici dělat všechno v první polovině roku, ale potom jsme rádi, když to stihneme do Vánoc. Obvykle se totiž protahuje schvalování, dodávky, taková je prostě realita. Ale tohle všechno teď neděláme jenom kvůli aktuálně zavřeným obchodům a koronavirové krizi. Zákazníci si na tuto formu obsluhy rychle zvykají, takže i když koronakrize skončí, budou to stále chtít.

O vaše služby je stále větší zájem, a vy přesto právě ve velkém propouštíte zaměstnance. Proč?

Pošta se mění, náš byznys se stále více přesunuje od listovních zásilek k balíkům, lidé méně platí složenkami, stále více důchodců má své účty. Zrovna v době covidu proto přišlo nezbytné období výrazné racionalizace a organizační změny, ale muselo by nyní přijít tak jako tak. Zrušili jsme dva a půl tisíce pozic, nicméně zaměstnanců, kterých se to týkalo, bylo výrazně méně. Na dosud neobsazené pozice jsme už nenabírali lidi, vy-užili jsme přirozených odchodů i toho, že lidé odcházejí do důchodu. Zrušili jsme také spoustu nepoštovních pozic, takže se to týkalo necelé tisícovky pošťáků. A neznamená to, že bychom zase lidi nenabírali, i když chápu, že to veřejnost ve zkratce takhle může brát.

Jak tedy aktuální změna počtu pracovníků vypadá?

Když jsem nastoupil (červen 2018, pozn. red.), pracovalo v České poště 29 tisíc lidí. Letos po snížení počtu pozic jich tu bude pracovat 27,5 tisíce. Hromadné propouštění nastane k 1. dubnu, kdy doběhnou výpovědní lhůty. Projednali jsme to s odborovými organizacemi, které pochopitelně s tak velkým propouštěním v této době nesouhlasí. Je to nepopulární opatření, ale museli jsme ho udělat.

Kolik peněz nyní pošťáci berou?

V roce 2018 to bylo nějakých 18,5 tisíce korun, teď jsme na 24 tisících. Záleží i na tom, jestli doručují listovní zásilky, nebo balíky. Balíkoví doručovatelé loni v průměru brali 26 373 korun. Když jsem nastoupil, v prvním roce bylo plošné navýšení o deset procent, v dalším roce to bylo pět procent, teď je plánováno průměrně o 3,8 procenta. Největší nárůsty byly na nejnižších pozicích, nyní jsme navíc vyplatili vánoční odměny část už před Vánoci, další vlna bude i s lednovou výplatou v únoru.

Na posílení vánočního provozu nabíráte brigádníky. Kolik jich potřebujete?

Náš cíl je získat kolem pěti tisíc brigádníků čistě do balíkové služby. V roce 2019 se nám nepodařilo nabrat plný počet, ale loni jsme se už k tomuto číslu přiblížili. Není to ovšem pět tisíc lidí, kteří na poštu rovnou přijdou pracovat, jde o pět tisíc podepsaných smluv s tím, že někteří lidé chodí jenom o víkendech, jiní jenom na noční anebo na dva tři dny v týdnu.

Jak se na fungování České pošty projevilo schválené zvýšení státního příspěvku za její služby?

Zatím vůbec nijak, my jsme z toho ještě nedostali ani korunu. Ten dluh narůstá a v tuto chvíli už přesahuje čtyři miliardy. Je to samozřejmě obrovská koule na noze, která nám nedovolí investovat. Nezáleží to ale jen na státu, protože je to otázka procesu notifikace u Evropské komise, který se výrazně protáhl.