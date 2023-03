VIDEO: O České poště i situaci v regionech. Premiér Fiala odpovídal v debatě

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) má v plánu do dvou let revitalizovat Českou poštu. Bude to sice stát osm miliard, ale na konci má být prosperující firma, která bude poskytovat jak státem požadované služby, tak vydělávat sama na sebe. Neobejde se to bez propouštění a rušení poboček. Právě situace kolem České pošty byla hlavním tématem další debaty Deníku s premiérem Petrem Fialou. Nestihli jste její přímý přenos? Na záznam se můžete podívat v článku.