Konec pochybám, obyvatelé měst a obcí i jejich starostové už mají jasno, zda přijdou o svou poštu. Česká pošta zruší celkem 300 poboček. Nyní zveřejnila jejich seznam, uzavřít by se měly s koncem letošního školního roku.

Přehled počtů rušených poboček České pošty v jednotlivých krajích | Foto: ČTK

Od července to bude řada lidí mít na poštu kvůli odeslání dopisu nebo vyzvednutí peněz dál než dosud. Abecední seznam postižených lokalit začíná Adamovem a končí Žďárem nad Sázavou.

Rušení pošt přehledně: Seznam poboček, co mají lidé dělat, jak se vyhnout frontě

Podle České pošty bude možné nově pokrýt poštovní služby v celém Česku jen s 2900 pobočkami. Kvůli klesajícímu zájmu o tradiční poštovní služby na pobočkách je totiž hospodaření pošty vysoce ztrátové. Místo dopisů se nyní více posílají e-maily a skokově se rozšířil i počet datových schránek.

Najděte si přehledně podle města, zda se ruší právě ta vaše pobočka: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, P (Praha), Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž

Obyvatelé některých měst a obcí to tak budou mít nově na nejbližší poštu dál. Docházková vzdálenost v obcích nad 2 500 obyvatel k poště se totiž z dosavadních dvou kilometrů zvyšuje na tři.

„Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ vysvětluje změny pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Fronty nebudou, posílíme kapacity, tvrdí vedení České pošty

Otázkou je, zda zbylé pobočky budou stačit na případný nápor lidí, kteří na ně budou mířit nově i ze vzdálenějších čtvrtí měst. Podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka by v nich mělo být otevřeno více přepážek, než někdy bývá zvykem dnes. Jejich osazenstvo totiž nově rozšíří zbylí pracovníci ze zrušených provozoven.

Pošta je v současné podobě neudržitelná. Problémy se hromadily roky, říká Fiala

Podle Vitíka by se proto lidé neměli obávat, že pojedou kvůli poštovním službám přes celé město a pak ještě stráví půl dne ve frontách. „Propočítali jsme to a posílíme kapacity pošt tak, aby fronty nevznikaly,“ slíbil.

Kromě toho se ve čtyřech stovkách největších pošt vybavených elektronickým vyvolávacím systémem mohou klienti předem objednat na konkrétní čas a službu. „Potom budou na řadě hned, jak přijdou na pobočku,“ tvrdí Vitík.

Zavřou se tři stovky pošt. Nechceme už dotovat stát, stěžují si pošťáci

Na zbylých pobočkách pošty zůstanou k dispozici také bankovní služby, které smluvně zajišťuje ČSOB. „Ve větších městech, kde dojde ke snížení počtu obchodních míst, zůstane otevřený dostatek přepážek na zbývajících poštách pro obsluhu našich klientů. Rozsah poskytovaných služeb ČSOB se tímto nijak nezmění,“ ujistil mluvčí banky Patrik Madle.

Seznam rušených poboček

Obec/město - Adresa

Adamov Družstevní 421/1, 67904, Adamov

Aš Hlavní 1002/116, 35201, Aš

Benátky nad Jizerou 5. května 667, Benátky nad Jizerou II, 29471, Benátky nad Jizerou

Beroun Švermova 1649, Beroun-Město, 26601, Beroun

Bílina Sídliště Za Chlumem 820, Teplické Předměstí, 41801, Bílina

Blansko Dvorská 1960/32, 67801, Blansko

Bohumín Ostravská 84, Pudlov, 73551, Bohumín

Bohumín Bezručova 24, Záblatí, 73552, Bohumín

Bohumín Nerudova 1156, Nový Bohumín, 73581, Bohumín

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Boleslavská 1391, Stará Boleslav, 25001

Brno Zeiberlichova 63/48, Soběšice, 64400, Brno

Brno Údolní 554/69, Stránice, 60200, Brno

Brno Mečová 695/2, Brno-město, 60200, Brno

Brno Ondráčkova 230/14, Líšeň, 62800, Brno

Brno Kamenačky 4018/49, Židenice, 63600, Brno

Brno Kounicova 688/26, Veveří, 60200, Brno

Brno Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200, Brno

Brno náměstí 28. dubna 1069/2, Bystrc, 63500, Brno

Brno Hrnčířská 573/6, Ponava, 60200, Brno

Brno Sokolova 92/20, Horní Heršpice, 61900, Brno

Brno Křížová 96/18, Staré Brno, 60300, Brno

Brno Dukelská třída 1658/88, Husovice, 61400, Brno

Bruntál Zeyerova 1928/1a, 79201, Bruntál

Břasy č.p. 165, 33824, Břasy

Břeclav Lednická 21/80, Charvátská Nová Ves, 69006, Břeclav

Břeclav U Tržiště 814/2, 69002, Břeclav

Česká Lípa Dobranov 2, 47121, Česká Lípa

Česká Lípa Okružní 2717, 47001, Česká Lípa

Česká Lípa Česká 3325, 47001, Česká Lípa

Česká Třebová Ústecká 205, Parník, 56002, Česká Třebová

České Budějovice U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001

České Budějovice Pražská tř. 2064/160, České Budějovice 3, 37010, České Budějovice

České Budějovice České Vrbné 2327, České Budějovice 2, 37011, České Budějovice

České Budějovice Lidická tř. 177/43, České Budějovice 7, 37001, České Budějovice

České Budějovice K. Šafáře 887/64, České Budějovice 2, 37005, České Budějovice

Český Krumlov Urbinská 180, Domoradice, 38101, Český Krumlov

Český Krumlov Sídliště Plešivec 250, Plešivec, 38101, Český KrumlovČeský Těšín Slezská 1730, 73701, Český Těšín

Český Těšín Kysucká 1829/14, 73701, Český Těšín

Děčín Vilsnická 46, Děčín XII-Vilsnice, 40502, Děčín

Děčín Želenická 1543/24, Děčín VI-Letná, 40502, Děčín

Děčín Lesní cesta 291, Děčín IX-Bynov, 40505, Děčín

Domažlice Mánesova 569, Týnské Předměstí, 34401, Domažlice

Frýdek-Místek 1. máje 155, Místek, 73801, Frýdek-Místek

Frýdek-Místek Heydukova 3436, Frýdek, 73801, Frýdek-Místek

Havířov Slovanská 1220/1, Město, 73601, Havířov

Havířov Jurije Gagarina 1589/2a, Bludovice, 73601, Havířov

Havířov Hlavní třída 46/32, Město, 73601, Havířov

Havířov Anglická 1198/13a, Šumbark, 73601, Havířov

Havířov Dělnická 769/64, Prostřední Suchá, 73564, Havířov

Havlíčkův Brod Pražská 2994, 58001, Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod Nádražní 107, 58001, Havlíčkův Brod

Hlinsko Chlum 24, 53962, Hlinsko

Hodonín Wilsonova 479/3, 69501, Hodonín

Hodonín Brandlova 3656/92a, 69501, Hodonín

Hodonín P. Jilemnického 2789/6, 69501, Hodonín

Hradec Králové Petra Jilemnického 400/50, Plotiště nad Labem, 50301, Hradec Králové

Hradec Králové Štefánikova 534/29a, Moravské Předměstí, 50011, Hradec Králové

Hradec Králové K Sokolovně 540, Věkoše, 50341, Hradec Králové

Hradec Králové Milady Horákové, Třebeš, 50006, Hradec Králové

Hradec Králové Fráni Šrámka 1518/3, Pražské Předměstí, 50002, Hradec Králové

Hradec Králové Pardubická 752, Kukleny, 50004, Hradec Králové

Hradec Králové třída Edvarda Beneše 1423/21, Nový Hradec Králové, 50012

Cheb Boženy Němcové 2251/59, 35002, Cheb

Cheb Přátelství 2006/2, 35002, Cheb

Cheb Dragounská 2529/6, 35002, Cheb

Chodov Staroměstská 848, 35735, Chodov

Chomutov Kundratická 4666, 43004, Chomutov

Chotíkov č.p. 385, 33017, Chotíkov

Chrudim Medlešice 69, 53831, Chrudim

Chrudim U Stadionu 810, Chrudim III, 53703, Chrudim

Chrudim Topolská 1204, Chrudim IV, 53705, Chrudim

Jablonec nad Nisou Rychnovská 14, Kokonín, 46801, Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou Vysoká 4263/45, 46602, Jablonec nad Nisou

Jaroměř Traxlerova 110, Josefov, 55102, Jaroměř

Jaroměř Na Zavadilce 795, Pražské Předměstí, 55101, Jaroměř

Jičín Na jihu 553, Nové Město, 50601, Jičín

Jihlava S. K. Neumanna 496/15, Horní Kosov, 58601, Jihlava

Jihlava Havlíčkova 5100/124, 58601, Jihlava

Jílové Modrá 59, 40702, Jílové

Jindřichův Hradec Jarošovská 696, Jindřichův Hradec II, 37701

Jindřichův Hradec Kosmonautů 47, Jindřichův Hradec V, 37701

Jindřichův Hradec sídliště Vajgar 599, Jindřichův Hradec III, 37701

Jirkov Ervěnická 1067, 43111, Jirkov

Jirkov Studentská 1422, 43111, Jirkov

Kadaň kpt. Jaroše 58, 43201, Kadaň

Karlovy Vary U Trati 3/11, Bohatice, 36004, Karlovy Vary

Karlovy Vary Vítězná 390/51, Drahovice, 36001, Karlovy Vary

Karlovy Vary Sedlecká 760/3, Rybáře, 36010, Karlovy Vary

Karlovy Vary Lidická 595/64, Drahovice, 36001, Karlovy Vary

Karlovy Vary Sokolovská 243/92, Rybáře, 36005, Karlovy Vary

Karviná Čsl. armády 2954/2, Hranice, 73301, Karviná

Karviná tř. Osvobození 1637/37, Nové Město, 73506, Karviná

Karviná Slovenská 2868/33a, Hranice, 73301, Karviná

Karviná Kosmonautů 837/48c, Ráj, 73401, Karviná

Kladno Vrapická 474, Dubí, 27203, Kladno

Kladno náměstí Svobody 1518, 27201, Kladno

Kladno Vrchlického 2028, Kročehlavy, 27201, Kladno

Kladno Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 27201, Kladno

Klášterec nad Ohří Zahradní 10, 43151, Klášterec nad Ohří

Klatovy Luby 85, 33901, Klatovy

Klatovy Pod Hůrkou 606, Klatovy III, 33901, Klatovy

Klatovy Maxima Gorkého 655, Klatovy II, 33901, Klatovy

Klimkovice Hýlov 24, 74283, Klimkovice

Kolín Mlýnská 1199, Kolín V, 28002, Kolín

Kralupy nad Vltavou nám. J. Seiferta 698, Lobeček, 27801, Kralupy nad Vltavou

Krnov Mikulášská 1141/89, Pod Bezručovým vrchem, 79401, Krnov

Kroměříž Havlíčkova 504/9, 76701, Kroměříž

Kroměříž Velehradská 4248/24a, 76701, Kroměříž

Krupka Poštovní 452/1, 41741, Krupka

Kutná Hora U Radnice 1, Kaňk, 28404, Kutná Hora

Kutná Hora Husova 149/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401, Kutná Hora

Kutná Hora Zámecká 167, Sedlec, 28403, Kutná Hora

Liberec Rynoltická 1, Liberec XXXIII-Machnín, 46001, Liberec

Liberec Sousedská 600, Liberec XI-Růžodol I, Liberec

Liberec Česká 327, Liberec XXV-Vesec, 46312, Liberec

Liberec Vojanova 176/16, Liberec X-Františkov, 46010, Liberec

Liberec Olbrachtova 618/37, Liberec XV-Starý Harcov, 46015, Liberec

Liberec 28. října 206/6, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007, Liberec

Litovel Unčovice 33, 78401, Litovel

Litovel Chudobín 31, 78321, Litovel

Litvínov Chudeřínská 159, Chudeřín, 43603, Litvínov

Litvínov Záluží 1, 43601, Litvínov

Litvínov Podkrušnohorská 1041, Horní Litvínov, 43601, Litvínov

Litvínov Valdštejnská 2100, Horní Litvínov, 43601, Litvínov

Louny 17. listopadu 2072, 44001, Louny

Louny Husova 2513, 44001, Louny

Mariánské Lázně Tepelská 551/5, Úšovice, 35301, Mariánské Lázně

Mělník Českolipská 1112/21, 27601, Mělník

Mělník Nemocniční 2629, 27601, Mělník

Meziměstí Ruprechtice 252, 54983, Meziměstí

Milevsko J. A. Komenského 1190, 39901, Milevsko

Mladá Boleslav náměstí Republiky 1160, Mladá Boleslav III, 29301, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá Boleslav

Moravské Budějovice nám. ČSA 59, 67602, Moravské Budějovice

Most J. E. Purkyně 270/5, 43401, Most

Most Velebudická 3270, 43401, Most

Most Slovenského národního povstání 2744/14, 43401, Most

Náchod Českoskalická 192, Staré Město nad Metují, 54701, Náchod

Náchod Polská 105, Běloves, 54701, Náchod

Nejdek Okružní 1191, 36222, Nejdek

Nymburk Mládežnická 2086, 28802, Nymburk

Nymburk Petra Bezruče 362/3, 28802, Nymburk

Olomouc Raisova 13/8, Nemilany, 78301, Olomouc

Olomouc Pavlovická 2/38, Pavlovičky, 77900, Olomouc

Olomouc Kyselovská 209/74, Slavonín, 78301, Olomouc

Olomouc Náves Svobody 38/41, Holice, 77900, Olomouc

Olomouc Litovelská 111/1, Nová Ulice, 77900, Olomouc

Olomouc Hněvotínská 1362/1, Nová Ulice, 77900, Olomouc

Olomouc Horní náměstí 407/27, 77900, Olomouc

Opava Přemyslovců 16/32, Jaktař, 74707, Opava

Opava Hlavní 1040/120, Kylešovice, 74706, Opava

Opava Husova 204/19, Předměstí, 74601, Opava

Opava Partyzánská 1521/7, Kateřinky, 74705, Opava

Orlová Slezská 147, Poruba, 73514, Orlová

Orlová F. S. Tůmy 1200, Lutyně, 73514, Orlová

Ostrava 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava

Ostrava Klimkovická 55/28, Poruba, 70800, Ostrava

Ostrava Stará cesta 125/4, Hrušov, 71100, Ostrava

Ostrava 5. května 5027/1, Třebovice, 72200, Ostrava

Ostrava Studentská 1770/1, Poruba, 70800, Ostrava

Ostrava Hlavní třída 678/118, Poruba, 70800, Ostrava

Ostrava Vrbická 211/127, Heřmanice, 71300, Ostrava

Ostrava Sokolská třída 2380/67, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava

Ostrava Dr. Martínka 1406/12, Hrabůvka, 70030, Ostrava

Ostrava Škrobálkova 61/15, Kunčičky, 71800, Ostrava

Ostrava Výškovická 714/170, Výškovice, 70030, Ostrava

Ostrava Ahepjukova 3094/12, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava

Ostrava Frýdecká 28/426, Kunčice, 71900, Ostrava

Ostrava Výškovická 3075/118b, Zábřeh, 70030, Ostrava

Ostrava náměstí Družby 1215/2, Poruba, 70800, Ostrava

Ostrava Horní 1492/55, Hrabůvka, 70030, Ostrava

Ostrava náměstí Jurije Gagarina 235/2, Slezská Ostrava, 71000, Ostrava

Ostrava Výškovická 3085/2, Zábřeh, 70030, Ostrava

Ostrava Rodimcevova 2011/26, Zábřeh, 70030, Ostrava

Pardubice Dražkovice 25, 53333, Pardubice

Pardubice Komenského 56, Pardubičky, 53003, Pardubice

Pardubice generála Svobody 77, Rosice, 53351, Pardubice

Pardubice náměstí Dukelských hrdinů 2233, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice

Pardubice Jana Zajíce 983, Studánka, 53012, Pardubice

Pardubice Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice

Pardubice Na Drážce 1585, Bílé Předměstí, 53003, Pardubice

Písek Truhlářská 2250, Budějovické Předměstí, 39701, Písek

Plzeň Brněnská 967/24, Severní Předměstí, 32300, Plzeň

Plzeň Kaznějovská 1758/43, Bolevec, 32300, Plzeň

Plzeň V Bezovce 1979/2, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň

Plzeň Nepomucká 190/37, Hradiště, 32600, Plzeň

Plzeň Macháčkova 926/22, Skvrňany, 31800, Plzeň

Plzeň Habrmannovo náměstí 905/20, Doubravka, 31200, Plzeň

Plzeň Skladová 2483/4a, Východní Předměstí, 32600, Plzeň

Plzeň Železniční 116/1, Východní Předměstí, 32600, Plzeň

Plzeň Škroupova 1900/5, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň

Plzeň Doudlevecká 277/13, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň

Plzeň Francouzská třída 2251/63, Východní Předměstí, 32600, Plzeň

Plzeň Písecká 972/1, Černice, 32600, Plzeň

Poděbrady Budovcova 1326/39, Poděbrady III, 29001, Poděbrady

Prostějov Dolní 3660/6, 79601, Prostějov

Prostějov Vrahovická 329/83, Vrahovice, 79811, Prostějov

Prostějov Sladkovského 3162/1, 79601, Prostějov

Prostějov Plumlovská 4126, 79604, Prostějov

Přerov Tyršova 479/1, Přerov II-Předmostí, 75124, Přerov

Přerov Trávník 322/29, Přerov I-Město, 75002, Přerov

Příbram Poštovní 28, Příbram V-Zdaboř, 26101, Příbram

Příbram Budovatelů 137, Příbram VIII, 26101, Příbram

Praha 1 Kaprova 40/12, Staré Město, 11000, Praha

Praha 2 Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000, Praha

Praha 2 Bruselská 519/18, Vinohrady, 12000, Praha

Praha 2 Italská 384/3, Vinohrady, 12000, Praha

Praha 3 Koněvova 2496/223, Žižkov, 13000, Praha

Praha 3 náměstí Jiřího z Poděbrad 848/17, Vinohrady, 13000, Praha

Praha 3 Kubelíkova 1155/44, Žižkov, 13000, Praha

Praha 3 Roháčova 263/23, Žižkov, 13000, Praha

Praha 3 Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, 13000, Praha

Praha 4 Benkova 340/2, Chodov, 14900, Praha

Praha 4 Podolská 322/21, Podolí, 14700, Praha

Praha 4 Rabasova 1081/1, Krč, 14000, Praha

Praha 4 Opatovská 874/25, Háje, 14900, Praha

Praha 4 U plynárny 757/6, Michle, 14000, Praha

Praha 4 Jiskrova 750/5, Braník, 14700, Praha

Praha 4 Vyskočilova 1100/2, Michle, 14000, Praha

Praha 5 Újezd 415/15, Malá Strana, 15000, Praha

Praha 5 U Trezorky 921/2, Jinonice, 15800, Praha

Praha 5 Archeologická 2256/1, Stodůlky, 15500, Praha

Praha 5 Sluneční náměstí 2567/8, Stodůlky, 15800, Praha

Praha 6 Vlastina 888/34, Ruzyně, 16100, Praha

Praha 6 Parléřova 681/8, Střešovice, 16900, Praha

Praha 6 Vaníčkova 1911/5, Břevnov, 16900, Praha

Praha 6 Kladenská 538/18, Vokovice, 16000, Praha

Praha 6 Aviatická 1048/12, Ruzyně, 16100, Praha

Praha 8 Čimická 780/61, Čimice, 18100, Praha

Praha 8 U Třešňovky 492/1, Kobylisy, 18200, Praha

Praha 8 Karolinská 654/2, Karlín, 18600, Praha

Praha 8 Karlínské náměstí 145/1, Karlín, 18600, Praha

Praha 9 Horní Hrdlořezská 69/2, Hrdlořezy, 19000, Praha

Praha 9 Poděbradská 489/116, Hloubětín, 19800, Praha

Praha 10 Počernická 518/55, Malešice, 10800, Praha

Praha 10 Litevská 1282/1, Vršovice, 10000, Praha

Praha 10 Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000, Praha

Praha 10 Plukovníka Mráze 1182/24, Hostivař, 10200, Praha

Rakovník Nádraží 188, Rakovník II, 26901, Rakovník

Rokycany Boženy Němcové 960, Nové Město, 33701, Rokycany

Rokytnice nad Jizerou Horní Rokytnice 307, 51245, Rokytnice nad Jizerou

Rožnov pod Radhoštěm 1. máje 2609, 75661, Rožnov pod Radhoštěm

Rýmařov Opavská 197/45, Janovice, 79342, Rýmařov

Sezimovo Ústí Husovo náměstí 159/7, 39102, Sezimovo Ústí

Slaný Na Dolíkách 508, 27401, Slaný

Sokolov Staré náměstí 21, 35601, Sokolov

Sokolov Sokolovská 1623, 35601, Sokolov

Strakonice U Nádraží 81, Strakonice II, 38601, Strakonice

Sušice Pravdova 1274, Sušice II, 34201, Sušice

Svitavy Bratří Čapků 351/1a, Lačnov, 56802, Svitavy

Svitavy Tyrše a Fügnera 649/15, Předměstí, 56802, Svitavy

Šternberk Bojovníků za svobodu 1262/7, 78501, Šternberk

Štětí Chcebuz 55, 41173, Štětí

Šumperk Jesenická 1819/61, 78701, Šumperk

Šumperk Temenická 2782/91, 78701, Šumperk

Šumperk Jesenická 464/4, 78701, Šumperk

Tábor Chýnovská 632, Měšice, 39156, Tábor

Tábor Žižkovo nám. 10, 39001, Tábor

Tábor Světlogorská 2769/12, 39005, Tábor

Tachov Bělojarská 1603, 34701, Tachov

Tachov Jana Ziky 1739, 34701, Tachov

Teplice Antonína Sochora 2050, Trnovany, 41501, Teplice

Tišnov Brněnská 1688, 66603, Tišnov

Trutnov Lípové náměstí 374, Poříčí, 54103, Trutnov

Třebíč Demlova 977/9, Horka-Domky, 67401, Třebíč

Třebíč M. Majerové 751/6, Nové Dvory, 67401, Třebíč

Třinec Sosnová 411, Dolní Líštná, 73961, Třinec

Třinec Průmyslová 1016, Staré Město, 73961, Třinec

Třinec Frýdecká 77, Staré Město, 73961, Třinec

Turnov U Nádraží 1296, 51101, Turnov

Uherské Hradiště Štěpnická 1156, 68606, Uherské Hradiště

Uherské Hradiště Františka Kretze 1375, Mařatice, 68605, Uherské Hradiště

Uherský Brod nám. 1. máje 1571, 68801, Uherský Brod

Uherský Brod Poštovní 47, Újezdec, 68734, Uherský Brod

Uničov Střelice 21, 78391, Uničov

Ústí nad Labem Vítězná 96, Svádov, 40322, Ústí nad Labem

Ústí nad Labem Sebuzínská 115, Brná, 40321, Ústí nad Labem

Ústí nad Labem Seifertova 567, Neštěmice, 40331, Ústí nad Labem

Ústí nad Orlicí Sokolská 138, Kerhartice, 56204, Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí Třebovská 140, Hylváty, 56203, Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí Polská 1308, 56206, Ústí nad Orlicí

Valašské Meziříčí Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 75701, Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí J. K. Tyla 418, 75701, Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 75701, Valašské Meziříčí

Varnsdorf Studánka 347, 40752, Varnsdorf

Veselí nad Lužnicí Nádražní 147, Veselí nad Lužnicí II, 39181, Veselí nad Lužnicí

Vrchlabí Poštovní 101, Podhůří, 54303, Vrchlabí

Vrchlabí Nerudova 1271, 54301, Vrchlabí

Vsetín Sychrov 53, 75501, Vsetín

Vsetín Jasenická 1522, 75501, Vsetín

Vsetín Ohrada 1851, 75501, Vsetín

Vyškov Purkyňova, Nosálovice, 68201, Vyškov

Zlín L. Váchy 517, Prštné, 76001, Zlín

Znojmo Pražská 2561/54a, 66902, Znojmo

Znojmo Dukelských bojovníků 3655/138, 67181, Znojmo

Zruč nad Sázavou 1. máje 9, 28522, Zruč nad Sázavou

Žatec Havlíčkovo náměstí 2127, 43801, Žatec

Žďár nad Sázavou Sychrova 75/1, Žďár nad Sázavou 2, 59102, Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou Brodská 1834/12, Žďár nad Sázavou 3, 59101, Žďár nad Sázavou