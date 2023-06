Česká pošta od 1. července ruší tři stovky svých poboček. Od začátku prázdnin jich bude místo dosavadních 3200 k dispozici pouze 2900. Hlasité rozhořčení po tomto rozhodnutí oznámeném v březnu netajili zástupci radnic ani obyvatelé měst, jichž se rušení poboček dotkne. Starostové se proto při jednání s vedením pošty snažili rozhodnutí zvrátit, nebylo jim to však nic platné. Manažeři státního podniku u svého seznamu neustoupili co do počtu zrušených poboček ani o píď.

Vyzvednutí balíku na pobočce České pošty | Foto: ČTK/Šimánek Vít

Přesto jistý úspěch města zaznamenala v tom, že některé pobočky zůstanou. Místo nich však budou v daných městech zrušeny jiné. Deník nyní přináší kompletní seznam zrušených poboček, odpovědi na praktické otázky spojené s právě rušením i dalšími změnami, které Česká pošta od července plánuje. Lidem se nevyhne zdražení poštovních služeb.

Proč Česká pošta ruší své pobočky?

Nemá na jejich provoz dost peněz. Zájem o její služby na pobočkách stále klesá vzhledem k tomu, že si lidé korespondenci raději pohodlně vyřizují z domova či ze zaměstnání e-mailem. Podíl elektronické korespondence přes e-maily a datové schránky proto rychle roste. Za posledních pět let naopak klesl zájem o služby pošty o čtyřicet procent.

Podle jakých kritérií byly rušené pobočky vybrány?

Při rozhodování hrála roli podle České pošty návštěvnost pobočky, počet uskutečněných transakcí a ekonomická rentabilita jejího provozu. Přednost do budoucna dostaly také provozovny vstřícné ke klientům, kupříkladu lépe dostupné městskou hromadnou dopravou nebo s bezbariérovými vstupy.

Kolik poboček se městům podařilo zachránit, i když za cenu zrušení jiných poboček místo nich?

Česká pošta ohledně rušení poboček vedla 164 jednání s obcemi, městy a kraji. Na jejich základě bylo vybráno 21 poboček z navrhovaného seznamu. Tyto pobočky sice zůstanou v provozu, obyvatelé těchto měst ovšem místo nich přijdou o nějakou jinou pobočku.

Kde přesně k takovéto výměně „kus za kus“ došlo?

Samosprávám se podařilo zachránit oblíbené pobočky v Brně, Pardubicích, Českých Budějovicích, Českém Těšíně, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Milevsku, Ostravě, Opavě, Plzni, Prostějově, Třinci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Vsetíně a Znojmě. Musely za to ale „obětovat“ jiné provozovny ve městě.

Jak se rušení poboček České pošty prakticky odehraje?

Uzavírané pobočky se pro zákazníky naposledy otevřou v pátek 30. června. Z provozních důvodů ovšem budou otevřeny pouze na jednu hodinu. Poté se v nich dveře za lidmi, kteří si do nich zvykli chodit pro dopisy anebo balíky, zabouchnou naposledy.

Jak se lidé, kteří o „svou“ pobočku přijdou, dozvědí, kam mohou příště chodit na poštu?

Na uzavíraných pobočkách mají zákazníci k dispozici materiály s potřebnými informacemi. Dozvědí se z nich, kde leží jejich nástupnická pošta a jak to bude nadále se službami, jako je ukládání balíků nebo dopisů. Pokud jim přijde dopis či balík, na výzvách k jejich vyzvednutí bude uvedena adresa nové spádové pošty.

Musíme si pro informace o rušených pobočkách chodit až přímo na pobočku?

Vůbec to není nutné. Kdo se chce důležité věci ohledně rušení poštovních poboček dozvědět třeba rovnou z domova, najde všechny aktuální informace na webu ceskaposta.cz/zmeny. Nechybí na něm seznam rušených pošt i těch, které by pro jejich dosavadní zákazníky měly nově sloužit jako náhrada. K dispozici zde dostanou i odpovědi na nejčastější otázky.

Jak se dozvědí senioři, kteří si nenechávají penzi posílat na účet, kam si budou nově chodit vyzvedávat důchod?

Už by to měli vědět předem. Česká pošta totiž slíbila, že jim při vyzvedávání červnového důchodu předá informační leták. V něm se mohou dočíst, jakým způsobem jim bude důchod předáván po 1. červenci, případně jak si mohou změnit způsob předávání peněz. Žádost o změnu způsobu vyplácení důchodu by jim přitom měli pomoci vyplnit zaměstnanci pošty.

Nebude na zbývajících pobočkách pošty, které dosud nejsou zavřené, příliš velký nával zákazníků?

Česká pošta slibuje, že pokud to bude možné, zvýší obsazení poboček svými zaměstnanci tam, kde bude hrozit větší vytíženost. Vedení podniku věří, že se dlouhým frontám může předejít také využíváním možnosti objednat se na konkrétní pobočku kvůli dané službě přímo na přesný čas. Klienti to mohou předem provést on-line. Pokud přijdou skutečně ve sjednaném okamžiku, měli by přijít na řadu ihned.

Co mají dělat lidé, pokud u pošty, která ve městě zůstala, není žádné parkoviště pro veřejnost? Budou tam muset chodit pěšky?

Protože parkoviště často nejsou v majetku České pošty, doporučují její manažeři lidem, aby věc řešili se samosprávou v dané obci.

Nebudou se kvůli rušení pošty ve městě muset měnit také poštovní směrovací čísla (PSČ)?

Takové obavy jsou zbytečné. Rušení pošt nemá na adresy ani PSČ žádný vliv.

Co pošta udělá s budovami zrušených poboček, pokud jsou v jejím majetku?

Pokud pro ně nebude mít další využití, počítá se s jejich prodejem.

Když bude méně pošt, nebude alespoň více Balíkoven?

Balíky se nyní mohou vyzvedávat ve více než 7 000 provozovnách a výdejních boxech. I nadále Česká pošta počítá s rozšiřováním této služby.

Zůstanou na budovách zrušených pošt poštovní schránky, které na nich byly dosud?

V každém konkrétním případě to může být jinak. Česká pošta vyhodnotí využívání každé poštovní schránky a teprve potom se rozhodne. Hustota a také dostupnost poštovních schránek by se ale měly zachovat.

Budou se rušit také Pošty Partner?

Nebudou. Všech dosavadních 820 Pošt Partner, které působí v síti České pošty, zůstane zachováno. Kdyby měly o zřízení své Pošty Partner zájem také další obce, slibuje pošta, že jim vyjde vstříc. Provozovatelé si je mohou například vybavit vlastním nábytkem a trezorem, nebo jim je zařídí Česká pošta. V tom případě si ale budou muset připlatit.

Co všechno si zákazníci na Poštách Partner mohou zařídit?

Pošta Partner poskytuje všechny základní služby. Tedy příjem a výdej listovních i balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek a dokonce i vybrané bankovní služby včetně výplaty důchodů i SIPO. Na seznamu poskytovaných služeb zde bývá také prodej poštovních cenin, kolkových známek i doplňkové služby jako on-line dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů, dálničních kupónů a novin.

Jaké další změny Česká pošta pro své zákazníky od července připravila?

Zatímco rušení poboček se dotkne jen některých jejích zákazníků, další změnu pocítí prakticky všichni, kdo budou posílat dopisy či pohledy. Pošta totiž od července znovu zdraží své služby. Ty vzrostou za dobu jen o něco delší než půlrok už počtvrté. Pošta totiž „upravovala“ ceny loni v listopadu a také letos od ledna a poté střelhbitě od února.

Proč budou muset její zákazníci sáhnout hlouběji do svých peněženek?

Odpověď je stále stejná. O listovní zásilky dlouhodobě klesá zájem, naopak náklady na jejich odbavení stále rostou.

Kolik tedy nově za posílání dopisů zaplatíme?

Obyčejné psaní do 50 gramů posílané v ekonomickém režimu zdraží z dosavadních 23 korun na 27 korun. Doporučený dopis ve stejné hmotnosti bude stát místo nynějších 62 korun o desetikorunu víc, tedy 72 korun. Cenné psaní do 50 gramů zdraží také o deset korun, z 67 na 77 korun. Kdo má zákaznickou kartu České pošty, ušetří u obyčejného psaní korunu, u doporučeného a cenného psaní dvě koruny.

Jak to od července bude s dobou doručení listovních zásilek?

Záleží na tom, jak rychle má být dopis u adresáta. Pokud na to nespěcháte, můžete si vybrat takzvaný ekonomický režim dodání. V tom případě by jej pošťák měl nyní do příslušné schránky podle pravidel platných od roku 2020 dopravit do dvou dnů odeslání. Od července se tato doba ale ještě o den prodlouží. Dopis by tedy měl adresátovi přijít do tří dní od odeslání.

Co mám dělat, když potřebuji, aby zásilku adresát dostal už do dalšího dne?

V tom případě lze využít službu prioritního doručení, adresát ji pak skutečně dostane už další den. Musíte si za to ale připlatit. Oproti 27 korunám za obyčejný dopis posílaný v ekonomickém režimu bude rychlejší dodání dražší o sedm korun, zaplatíte za něj tedy 34 korun.