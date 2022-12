Důvodem k růstu cen poštovních služeb je aktuální zdražování energií . „Tím, že se nám náklady v průběhu roku z těch všem dobře známých důvodů výrazně zvedly, tak na to musíme reagovat druhým zdražením,“ tvrdí generální ředitel České pošty Roman Knap .

Pošta se navíc bude muset vypořádat s další „pohromou“. Během prvních tří měsíců příštího roku totiž stát povinně zřídí datové schránky všem živnostníkům. Zájem o písemnou korespondenci s úřady tak zřejmě výrazně opadne. „Až budou dvěma milionům podnikatelů povinně zřízeny datové schránky, tak nám výrazně poklesnou výnosy právě z listovních zásilek,“ vysvětlil Knap. Tyto peníze přitom podle něj tvoří hlavní zdroj financování provozu sítě poboček.

Těch má Česká pošta 3200, méně jich podle podmínek stanovených vládou ani mít nemůže. „Vzniká tam ztráta, se kterou si musíme poradit. Zde se nám ty nůžky výrazně rozevírají, důvodem jsou negativní ekonomické aspekty, se kterými do roku 2023 vstupujeme,“ konstatoval Knap. Přesto plánuje modernizaci některých poboček, například v Brně, Hradci Králové, Lounech, Novém Jičíně anebo v Třebíči.

Ani jiná města a obce, kde nyní mají poštu, ale o své pobočky nepřijdou. Ostatně často se na jejich provozu podílejí samotné radnice. „Pošt Partner máme přes 800 a to číslo neustále nabíhá,“ podotkl Knap. „Je to správná cesta a je to projekt, kterému velmi věříme,“ prohlásil.

Více peněz pro pošťáky

Přesto Česká pošta plánuje určité změny ve struktuře poboček, byť zřejmě nenastanou ještě v dohledné době. Důvodem je nutnost poskytovat na všech pobočkách stejné služby. „Přitom na základě poptávky víme, že na některých pobočkách by stačily jen omezenější základní služby,“ vysvětlil Knap. Naopak pobočky ve velkých městech bývají často přetížené a lidé kvůli obsloužení musí čekat dlouhé fronty. „My bychom zaměstnance z těch malých pošt spíš potřebovali na velkých, aby to všechno dobře klapalo,“ posteskl si šéf pošt.

Aby se takový přesun mohl uskutečnit, bylo by nejprve potřeba upravit legislativu. „Máme už navržené paragrafové znění úprav zákona o poštovních službách, vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu i nařízení vlády,“ poznamenal Knap.

V příštím roce by si také měli se svými příjmy polepšit pošťáci. Nyní v průměru berou měsíčně 29 856 korun a jejich plat se letos s výjimkou mimořádné odměny nezvyšoval. „Zaměstnanci potřebují jistotu že je Česká pošta stabilní zaměstnavatel a mohou zde důstojně pracovat,“ míní Knap. „Jednáme s odbory a věřím, že se přiblížíme k dohodě,“ dodal. O kolik procent dostanou přidáno ale neprozradil.

Knap stojí v čele státního podniku Česká pošta od roku 2018. Letos v červnu se s ním ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dohodl, že ve funkci skončí. O budoucím šéfovi pošty rozhodne výběrové řízení, jež dosud nebylo uzavřeno. Také sám Knap je přitom opět jedním z uchazečů o tento post.

Jak se od února 2023 prodraží poštovní služby:

Služba Cena od listopadu 2022 Cena od února 2023 Obyčejné psaní - ekonomické 21,- Kč 23,- Kč Obyčejné psaní - prioritní 28,- Kč 30,- Kč Doporučené psaní - ekonomické 52,- Kč 62,- Kč Doporučené psaní - prioritní 59,- Kč 69,- Kč Cenné psaní 57,- Kč 67,- Kč Poštovní poukázka A 49,- Kč 52,- Kč Balík (s DPH) 129,- Kč 129,- Kč Balík na poštu (s DPH) 109,- Kč 109,- Kč Balík do Balíkovny (s DPH) 75,- Kč 75,- Kč

Zdroj: Česká pošta