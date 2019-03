Po mimořádném jednání dozorčí rady to oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Současná průměrná mzda zaměstnanců státního podniku je kolem 24 900 korun, o více než sedm tisíc korun nižší než celorepubliková průměrná mzda. Podnik zaměstnává přes 30 tisíc lidí.

Společnost chce pomocí plošného zvýšení mezd zastavit personální fluktuaci v podniku. Loni činila 26 procent, letos se podle odhadů zvýší na 28 procent.

"Česká pošta potřebuje prostor pro změny, prvním krokem je personální stabilizace a navýšení tarifů o deset procent," řekl Hamáček. Upozornil, že mzdový medián, tedy střední hodnota pobíraných mezd je 22 tisíc korun. Bez navýšení by podle něj hrozil další růst fluktuace, v budoucnu by mohla převýšit 30 procent.

Pošta bude pokračovat ve snižování počtu manažerů a administrativních pracovníků. Mělo by se to v letošním roce týkat asi 150 lidí.

Zpět do kladných čísel

Dozorčí rada také zadala generálnímu řediteli Romanu Knapovi úkol vytvořit plán restrukturalizace podniku, po níž by se mělo hospodaření společnosti do tří let vrátit do kladných čísel. Hospodaření společnosti za loňský bylo podle odhadů ztrátové.

Knap chce mimo jiné snížit náklady na provoz poboček v centrech měst, které často sídlí v historických budovách s vysokým nájmem. Podle něj je možné například přesouvat pobočky do obchodních center, které patří k nejnavštěvovanějším a nájem je v nich nižší. Pošta bude také pokračovat v prodeji nemovitostí.

Podle Hamáčka má Česká pošta problémy mimo jiné kvůli službám, které si u ní objednává stát. Poštu tyto služby ročně stojí až 1,5 miliardy korun, stát na ně ale poskytuje pouze 500 milionů korun. Hamáček proto chce zvýšit státní platby až na 1,5 miliardy korun, což je součástí pozměňovacího návrhu zákona, kterým se nyní zabývají poslanci.

České poště předloni klesl konsolidovaný zisk o 48 procent na 110 milionů korun. Podnik provozuje 3200 poboček, z nichž je část ztrátová.