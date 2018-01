Česká společnost Zindulka koupila prestižní doménu Yachting.com za miliony

Česká společnost Zindulka koupila jednu z nejprestižnějších a nejdražších internetových domén Yachting.com. Investice v řádu milionů korun je součástí mohutné zahraniční expanze.

„Chceme využít toho, že pronajmutí lodi na strávení dovolené na moři je celosvětově stále populárnější a dostupnější. Přinášíme moderní online službu v takové kvalitě, na kterou jsou lidé již zvyklí z pronájmů hotelů, například booking.com, a řadu navazujících služeb, které konkurence nemůže nabídnout," říká výkonný ředitel Tomáš Vondráček.

Cílem společnosti je stát se do tří let globálním lídrem v oblasti zprostředkování pronájmu lodí. Firma se nyní z pohledu počtu nabízených lodí i realizovaných pronájmů drží v celosvětovém měřítku okolo pátého místa.

"Na Yachting.com najdou lidé vždy lodě, které jsou v reálném čase dostupné a lze si je s kapitánem či bez něj obratem v dané lokalitě a daném termínu pronajmout. Samozřejmostí je pokročilé vyhledávání a navazující asistenční a zákaznické služby 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Věříme, že zvolená strategie a investice nám umožní dosáhnout pozici světové jedničky v tomto segmentu,“ dodává Vondráček.

Zindulka působí od roku 2017 v Německu, na Slovensku a v Polsku, letos plánuje expanzi například do Ruska, Itálie a dalších evropských zemí. V zahraničí nově funguje pod hlavičkou Yachting.com, kterou společnost zakoupila koncem roku 2017, v Česku zatím pod doménou Zindulka.cz.

Zákazníci mohou aktuálně vybírat z celkem více než 15 tisíc lodí po celém světě od Chorvatska, Řecka a Itálie přes Karibik, Thajsko, Maledivy, Seychely až třeba po Francouzkou Polynésii. Současné roční tržby společnosti se pohybují kolem 156 milionů korun, cílem je navýšit je do tří let k hranici půl miliardy.



V roce 2014 do společnosti, kterou založil jachtař Jiří Zindulka, majetkově vstoupil Tomáš Vondráček a učinil ji součástí svého holdingu WMC. Ten obsahuje mimo jiné také digitální poradenskou společnost Actum a reklamní agenturu WMC Grey.