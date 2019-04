Standard DVB-T2 je na frekvence méně náročný než současný DVB-T a umožňuje zároveň kvalitnější příjem. Přechod na DVB-T2 je nutný kvůli potřebě uvolnit část televizního pásma 700 MHz pro mobilní sítě. Česká televize už dříve odhadla, že celkové investiční a provozní náklady přechodu na standard DVB-T2 budou zhruba 1,4 miliardy korun.

"Už v roce 2018 jsme zahájili přechod na nový vysílací standard DVB-T2, který schválila vláda. To s sebou nese značné investice do obměny technologií, a to od okamžiku výroby po okamžik odvysílání pořadu. A vzhledem k tomu, že už v listopadu začínáme "vypínat" první vysílače, musíme tento proces rychle dokončit," podotkl Dvořák.

Druhou velkou investicí je obnova areálu televize na Kavčích horách. Ten byl postavený v 60. a 70. letech minulého století a některé výrobní kapacity jsou ještě původní, tedy za hranicí životnosti. "S jejich obměnou jsme započali už někdy v roce 2016 a jejich konečným cílem je zajistit, aby v Česku existovalo i do budoucna funkční zázemí pro výrobu původní televizní a filmové tvorby," dodal Dvořák.

Česká televize má letos hospodařit s náklady a výnosy 6,674 miliardy korun, což je o 286 milionů korun méně, než loni. Výběr televizních poplatků klesne o 20 milionů korun na 5,64 miliardy Kč kvůli pokračujícímu úbytku počtu registrovaných televizních přijímačů.

Petr Dvořák vede Českou televizi od podzimu 2011, předtím sedm let řídil Novu. ČT za jeho působení například spustila dětský kanál Déčko (kombinovaný s umělecky zaměřeným ČT art), bylo také otevřeno nové studio v Brně.

ČT nebude do roku 2021 žádat zvýšení poplatku

ČT také nebude pro stávající rozsah poskytovaných služeb minimálně do roku 2021 požadovat úpravu výše koncesionářského poplatku. Posledních deset let je v nezměněné výši 135 korun, jeho reálná hodnota je ale vzhledem k růstu cen o 24 korun nižší.

"Říkám to opakovaně a na mnoha platformách, otázka financování médií veřejné služby je v rukách zákonodárců. Je na nich, aby stanovili šíři veřejné služby, která má být společnosti poskytována, a pak zajistili její adekvátní financování," řekl Dvořák.

Česká televize dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Je přitom podle Dvořáka vázána takzvanými dlouhodobými plány, které jsou koncipovány na pět let. Schvaluje je rada ČT, stejně jako roční rozpočet. Loni ČT proti plánu snížila výdaje o 250 milionů. "Sice zatím dokážeme vyrábět stejný objem původní tvorby jako v předchozích letech, ale narážíme na růst cen všech vstupů, ovlivňuje nás vývoj pracovního trhu a tlak na zvyšování mezd a reálná hodnota televizního poplatku," podotkl Dvořák.