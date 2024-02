„A tak si řekli, proč by nešla vyrábět i u nás,“ řekl znalec whisky Jiří Omelka, který v řemeslné palírně TŌSH Distillery na Olomoucku, kde se před více než padesáti lety začala právě na popud soudruhů whisky pálit, na tuto legendu navázal. Podobnou historii mají v Prádle u Nepomuku na Plzeňsku.

Zapomenout na vyprané prádlo v pračce není zrovna voňavá výhra. Ale zapomenout v Prádle destilát? To už je zcela něco jiného. Právě v Prádle u Nepomuku stála zapomenutá várka někdejší whisky Hammerhead, která se pálila od poloviny sedmdesátých let a do světa se vyvážela pod hlavičkou Stocku. „Nevíme, kdy přesně se přišlo s tím záměrem, ale první whisky vznikla v roce 1976,“ řekla v destilační místnosti, kde se nachází i původní kolona Master Destillerka, Kristina Demelová.

Česko se stává průkopníkem v nové kategorii destilátů – mixovaných pálenek:

Český unikát pro fajnšmekry. Palírny experimentují s mixováním ovocných pálenek

Pro Demelovou je výroba zdejší whisky, která se nyní prodává pod značkou Prádlo, srdeční záležitost. U zrodu pálení byl totiž její otec. „Je to taková rodinná tradice. Vím, že někdy v sedmdesátých letech, kdy ještě Prádlo patřilo do Západočeských konzerváren a lihovarů, dostal zdejší tým, kde byl i můj tatínek, vědecko-technický úkol vytvořit zde domácí whisky,“ přiblížila.

Její výroba ustala po roce 1989, kdy do podniku po restituci vstoupil německý majitel. Ten už whisky nechtěl dělat a na liquidy se na několik let zapomnělo. „Znovu se v Prádle začalo destilovat až v roce 2010. Tehdy se také začala využívat původní várka z konce osmdesátých let. A jsme rádi, že i díky této zapomenuté várce jsme mohli na výrobu navázat,“ doplnil Demelovou ambasador Stocku pro oblast whisky Michal Marešovský.

Whisky za totáče

Ještě starší než whisky z Prádla je podle všeho ta z hanácké palírny z Těšetic nedaleko Olomouce, která je dnes známá pod jménem Tōsh. V Těšeticích se na začátku sedmdesátých let minulého století, ještě pod hlavičkou likérky Dolany a národního podniku Seliko Olomouc, zrodila whisky King Barley (Král Ječmínek) a později i Gold Cock (Zlatý kohout).