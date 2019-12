„Technologie zvládne upravit jakýkoliv typ bioplynu. Potenciál novinky je značný, ale klíčové bude zajistit odbyt za přijatelnou cenu,“ sdělil vedoucí útvaru rozvoje procesů a aplikací Marek Bobák z MemBrain, kde využili k oddělení biometanu z bioplynu membránovou technologii. Právě na výzkum a vývoj membrán se zde totiž dlouhodobě specializují.

„Jednoduše řečeno, odpadní plyn dokážeme vyčistit natolik dokonale, že může být použit jako palivo, aniž by poškodil motor, nebo může být vtlačen do sítě zemního plynu. Během náročného procesu dochází k odloučení oxidu uhličitého, kyslíku, vodní páry a sulfanu ze vstupního bioplynu. Čistý biometan poté stlačíme do tlakových lahví nebo ho můžeme z jednotky rovnou natankovat do auta. Takto vytvořené BioCNG má identické složení jako stlačený zemní plyn. Proto není nutné stávající plynová auta nijak upravovat,“ vysvětlil Bobák.

Zkušební provoz jednotky na ČOV v České Lípě má prokázat, že využití energie z komunální odpadní vody je technologie aplikovatelná i na menší města a obce a také osobní dopravu. Zároveň nabízí řešení, jak efektivně s jakýmkoliv bioodpadem nakládat. Výhledově totiž budou města nucena se přizpůsobit nové legislativě EU a tuto problematiku řešit.

Starostka České Lípy Jitka Volfová byla ráda, že se mohla s novinkou seznámit, mluvit ale o nějakém konkrétním využití například pro autobusy městské hromadné dopravy by podle ní ještě bylo předčasné. „Ekologie nás zajímá všechny, představená technologie je zajímavá, ale zatím nejde o úvahu, kterou bychom měli rozpracovanou do reálných rozměrů,“ uvedla Volfová.

Investice se vyplatí

Podle Adama Moravce z Českého sdružení pro biomasu, návratnost investice odborníci odhadují na tři až sedm let v závislosti na aktuálních cenách biometanu a BioCNG. „V současnosti jsou CNG vozidla v ČR už natolik rozšířena, že vyprodukované palivo není problém spotřebovat,“ řekl Moravec. Navíc ceny CNG vozidel jsou srovnatelné s naftovými a benzinovými verzemi, takže investice do vozového parku nepředstavuje žádnou překážku.

V Česku existuje v současné době přes 500 bioplynových stanic a čistíren odpadních vod, přičemž se předpokládá, že budou vznikat další, které budou zpracovávat především komunální bioodpad. „Náš projekt má ukázat, že produkovaný odpad je možné přeměnit na velmi čisté palivo využitelné jak v místě vzniku, tak i na vzdálených místech připojených na distribuční síť zemního plynu,“ vysvětlil generální ředitel a majitel společnosti MEGA Luboš Novák.

„Všechno, co se tady děje, je pro budoucnost a ochranu životního prostředí,“ doplnil. Podle něj je aplikační rozsah technologie širší, než se může zdát. „Pokud palivo nenatankujeme do aut, tak z něj vyrobíme elektřinu,“ přiblížil Novák. Obdobné projekty podle něj povedou k větší energetické soběstačnosti nejen měst, ale například i zemědělců. „Navíc automobil, který jezdí na BioCNG, má velmi nízkou uhlíkovou stopu. Za současných podmínek v ČR je dokonce nižší než u elektromobilu,“ uzavřel Novák.

Skupina technologických firem MEGA se sídlem ve Stráži pod Ralskem má celosvětovou působnost. Více než 25 let firmám z energetiky, potravinářství, chemického i farmaceutického průmyslu, automotive a dalších odvětví nabízí průmyslové technologie založené na vlastním výzkumu. Součástí skupiny MEGA je i výzkumná organizace MemBrain provozující prestižní Membránové inovační centrum ve Stráži pod Ralskem, které patří ke světové špičce v oboru.