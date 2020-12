O vašem jméně se v souvislosti s postem generálního ředitele ČD mluvilo několikrát, ale vždy jste takové nabídky odmítal. Co rozhodlo nyní?

V minulosti jsem měl pocit, že mě ještě stále potřebuje ČD Cargo, a proto jsem takové nabídky odmítal. Teď to byla jiná situace. České dráhy jsou mateřskou firmou ČD Cargo a její potíže způsobené pandemií Covid-19, což je bezprecedentní nepředvídatelná situace, by mohly dopadnout i na něj. Mohlo jít například o ztížení přístupnosti k financování či oddálení některých investic.

Proto jsem se tentokrát rozhodl, že nabídku přijmu, protože pokud by se u ČD nezačaly věci měnit rychle, mohlo by to mít na ČD Cargo zásadní vliv. Seběhlo se to všechno velmi rychle, v podstatě během necelých dvou týdnů. Rozdíl byl tentokrát i v tom, že už šlo o diskusi přímo s dozorčí radou, která jediná má kompetenci o takové změně rozhodnout. Stejně jako před šesti lety na ČD Cargo to považuji za sebevražednou misi, ale mám výhodu, že na svém křesle nijak nelpím.

Jste ve firmě první den, ale předpokládám, že stav relativně dobře znáte…

Je určitě výhodou, že přicházím ze skupiny České dráhy, spoustu lidí a taky možných úskalí u ČD znám. Celý pátek se u mě střídají (rozhovor vznikl v pátek ráno, pozn. red. ) jednotliví ředitelé odborů a budu od nich chtít základní informace o tom, jaké jsou největší problémy. Čeká mě pak hodně pracovní víkend. Zatím vidím čtyři velké priority, které je potřeba řešit.

Které to jsou?

Na prvním místě řízení s Evropskou komisí ohledně podnákladových cen. Pak posílení likvidity společnosti, tedy abychom měli prostředky na budoucnost. Musíme se výrazněji zaměřit na obchod a také změnit přístup k investicím.

Kvůli řízení s Evropskou komisí hrozí ČD nejen vysoká pokuta, ale také ještě náhrada škody soukromým dopravcům. Máte jasno, jak budete postupovat?

Musím se s tím seznámit. Vnímám to jako opravdu velký problém, který navíc přichází ve velmi těžké době. Vím o tom hlavně z médií, o víkendu si na to chci udělat svůj názor sám.

Budeme potřebovat určitou podporu státu

Ještě v pololetí měly České dráhy na účtech téměř sedm miliard korun, teď mluvíte o řešení likvidity firmy. Kolik Českým drahám zbývá nyní?

To přesně nemohu sdělit, jsme auditovaná firma a podléháme ratingu. Stále je to dost, abychom měli na výplaty. Ale pokud bychom s tím nic nedělali, na výplaty by už být do roka nemuselo. Kvůli Covid-19 pálíme opravdu hodně peněz a přicházíme o příjmy. Nedá se říct, že by vedení nic nedělalo, Václava Nebeského je potřeba za jeho práci v čele Českých drah pochválit a jsem rád, že bude místopředsedou představenstva. Potřebujeme teď jasný plán, jak dát finance společnosti do pořádku. Budeme k tomu potřebovat určitě i nějaký způsob podpory ze strany státu.

Jakou podporu máte na mysli?

Je potřeba posílit zdroje výnosů, nemusí jít jen o půjčky. Roky se tu řeší převod pozemků pod kolejemi na Správu železnic, což znamená poměrně velkou sumu. Rád bych, aby se transakce urychlila a byla hotová do poloviny příštího roku. Jsou tu i jednání o tom, že bychom prodali Správě železnic část závodu ČD-Telematika, která zajišťuje práci právě pro ně. Dále je k diskusi podpora výpadku dálkové komerční dopravy, čekají nás jednání s kraji o podpoře regionální dopravy, na ministerstvu budeme jednat o dálkové dopravě, není dokončená diskuse ke kurzarbeitu a tak dále.

Nejsem zastáncem rozprodeje firmy

Bude řešením i prodej některých dceřiných firem?

Tato otázka je součástí připravované strategie, která na můj vkus vzniká už relativně dlouho. Nejsem ale zastáncem rozprodeje, firmy dobře do celé skupiny zapadají a přišly by i o své výhody.

Dá se očekávat, že si budete půjčovat další peníze?

Nelze to v tuto chvíli vyloučit. Obecně vidíme na trhu stále velkou ochotu bank půjčovat zejména velkým dopravcům. Ale musí jít o peníze na rozvoj, ne na to, abychom je projedli.

Mezi prioritami máte obchod. Nebude pro vás velkým šokem, že vašimi zákazníky jsou hlavně politici na krajské úrovni, zatímco z ČD Cargo jste byl zvyklý jednat s manažery?

Rozdíl to jistě bude, ale i politici mají jednat s péčí řádného hospodáře. Vnímám kraje jako klíčové zákazníky. České dráhy mají sice miliony zákazníků, ale těch hlavních je patnáct, od kterých máme zhruba dvě třetiny tržeb: ministerstvo dopravy, kraje a Praha. Proto bych rád ještě do Vánoc všechny stihl objet a navštívit a představit se jim a vysvětlit své vize. Obchod mě baví od mateřské školky, kdy jsem měnil jablka za hrušky, a vnímám, že jsme na velmi liberalizovaném trhu. Je potřeba krajům vysvětlovat, co nabízíme, že jsme pro něj spolehlivým a bezpečným partnerem.

Za vašeho působení v ČD Cargo začala firma výrazně expandovat do zahraničí. Je to i cesta pro České dráhy?

Je to nutnost. Na trhu, kde probíhá liberalizace, není možné spoléhat jen na zdroje od českých zákazníků a musíme hledat příležitosti zejména v okolních zemích. Není možné jen přicházet o výkony v Česku a nenahrazovat je jinými příjmy. U ČD Cargo vidíme, že tato expanze smysl měla, například v Polsku jsme už v top desítce největších dopravců ze stovky aktivních firem.

České dráhy za poslední měsíce vypsaly soutěže v řádu již desítek miliard korun. Nechystáte revizi toho, co se vlastně soutěží?

Nemám problém s tím, že běží tolik soutěží, hlavní je, aby bylo z čeho vybírat a správně se rozhodlo, co se pořídí. Problém mám spíše s tím, jak pomalu se vše vleče. Na ČD Cargo se nám podařilo soutěže výrazně urychlit, chtěl bych tento posun i u Českých drah. Někdy trvá jen několik měsíců, než se rozhodne o soutěži a než se vypíše, toto je nutné výrazně zkrátit. Určitě musíme výrazně agresivněji řešit i problematiku instalací ETCS a získat co nejdříve volnou dílenskou kapacitu. Kdo zaváhá, nebude to mít kde udělat.

Propouštění? Mám pohled ovlivněný zvenčí

Kromě zvýšení výnosů budete jistě řešit i snížení nákladů. Znamená to i propouštění?

Jsem tu první den a musím si důkladně projet strukturu firmy. Restrukturalizace je to správné slovo. Který podnikatel to dnes nedělá, nemá budoucnost. Mám svůj názor, ale ten je ovlivněn pohledem zvenčí a musím vidět i pohled z firmy. Musíme mít jistotu, že dostáváme od lidí skutečně to, za co jim platíme a zda některou práci nedělají třeba zbytečně, nebo je špatně procesně nastavená.

Roky se mluví o synergiích mezi ČD a ČD Cargo. Dojde k nim už?

Vidím mnohem více možností propojení činností než dosud. Zatím se to děje v podstatě jen v oblasti nákupu nafty, ale potenciál je například v řadě společných činností včetně personalistiky. Je to jedna z věcí, kterou by měla řešit dlouhodobá strategie.

V souvislosti s vaším jmenováním se mluví i o tom, že k tomu dopomohlo vaše údajné přátelství s Martinem Nejedlým, blízkého spolupracovníka Miloše Zemana. Jaké spolu máte vztahy?

Jsou to nesmysly. Ano, známe se, ale označovat naše vztahy jako přátelství je naprostá hloupost. Znám spoustu lidí a beru to jako výhodu. Určitě je to lepší, než kdyby vedl České dráhy někdo, kdo nikoho nezná. Neumím si představit situaci, že by někdo měl odvahu úkolovat odboráře a nezávislé zástupce akademické sféry v Dozorčí radě ČD. O čemž svědčí i fakt, že Václav i já jsme byli včera téměř půl dne grilováni.

Vedení ČD Cargo přebírá Tomáš Tóth, je to pro vás jistota, že půjde firma stejným směrem jako za vás?

Tomáš Tóth se vyprofiloval už dříve jako můj možný nástupce, správný manažer musí brát v úvahu i zastupitelnost. Jsem si jist, že je to pro ČD Cargo v tuto chvíli nejlepší možná varianta.

Ivan Bednárik (45) je absolventem gymnáziu ve Zlatých Moravcích na Slovensku, studoval v Sydney, v roce 2017 získal titul MBA na Central European Management Institute (CEMI). Od roku 2014 vedl ČD Cargo, kam přišel z pozice obchodního ředitele Express Group.