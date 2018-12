Prodloužený pětidenní sváteční vánoční víkend bude znamenat velký nárůst zájmu o cestování vlakem. České dráhy (ČD) vypraví desítky posilových vozů a několik posilových vlaků, přesto už nyní mají vyprodané některé spoje hlavně z Prahy na severní Moravu a na Slovensku.

Lidé by v souvislosti s cestou na Vánoce neměli otálet s pořízením rezervací na vlaky do frekventovaných směrů, a to nejen na Slovensko a Sever Moravy, ale i na jižní Moravu a západ a jih Čech.

České dráhy vypraví na Slovensko posilový noční vlak Bohemia s lůžkovými a lehátkovými vozy, vozy na sezení a s autovozy do Popradu. Vlak pojede z Prahy od 20. do 23. prosince, pak mezi svátky od 27. do 30. prosince a po Novém roce od 2. do 8. ledna. Přesto jsou místa na Slovensko v lůžkových a lehátkových vozech i v autovozech před Vánoci prakticky vyprodaná.

Našlapaná pendolina

Vyprodaná jsou na začátku vánočního víkendu také leckterá pendolina z Prahy do Ostravy a Košic. „K dispozici jsou zde prakticky poslední volná místa. V této trase proto vypravíme 20. a 21. prosince další zvláštní posilové spoje v kategorii SC Pendolino, které nabídnou skoro 700 dodatečných míst k sezení ve směru z Prahy na Moravu,“ doplnil náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Michal Štěpán.

Na trase Praha–Ostravsko jsou zatím volná místa v expresech a vlacích InterCity. Podobné to je i na dalších frekventovaných dálkových linkách mezi Prahou a Brnem, Slováckem, Valašskem, jihem a západem Čech. I zde ale volných míst ubývá.

Dráhy budou v závislosti na počtu uskutečněných rezervací přidávat další posilové vagóny k jednotlivým spojům. Celkem tak nabídnou 10 000 dodatečných míst k sezení. „Pokud si budou lidé rezervovat místa na poslední chvíli, nebude už bohužel prostor pro další posílení těchto vlaků,“ varoval Štěpán.