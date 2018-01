České dráhy urychlí odbavení. In Karta bude i v mobilu

Odbavení cestujících ve vlacích by se mělo zjednodušit. Zákaznická karta Českých drah (ČD) by měla nově fungovat v mobilu prostřednictvím aplikace a QR kódu. Noví zákazníci si vytvoří Virtuální In Kartu (VIK), ti stávající si do mobilního telefonu přenesou obraz své čipové In Karty (OIK).

„Tím zjednodušíme odbavení a zákazníci už nemusejí nosit čipové karty. Vytvoření In Karty v mobilním telefonu je snadné. Nový zákazník si stáhne a nainstaluje do mobilu s operačním systémem Android nebo iOS poslední verzi aplikace Můj vlak a vytvoří si v aplikaci uživatelský účet. Skrze aplikaci si pak pořídí Virtuální In Kartu nebo Obraz stávající karty,“ vysvětluje postup Zuzana Čechová z ČD. Modernizaci systému jízdenek dopravce zatím spustil v ověřovacím provozu. Novou Virtuální In Kartu je potřeba před prvním použitím autorizovat průvodčím ve vlaku a potom už má neomezenou platnost. Pokud už zákazník čipovou kartu má a vytvoří si v mobilu jen její „obraz“, pak se všechny údaje automaticky zreplikují a není je potřeba nijak autorizovat. Obraz In Karty má platnost stávající čipové karty. ČTĚTE TAKÉ: Velké rušení pokladen. Skončit mohou ve dvou stovkách stanic In Karta v mobilním telefonu neobsahuje elektronickou peněženku (EPIK). K jednomu uživatelskému účtu lze v aplikaci přiřadit jen jednu In Kartu v mobilním telefonu, která je s ním po celou dobu své platnosti spárována. Její součástí je sleva Railplus, platná v mezinárodní přepravě, projevující se vizuálním zobrazením loga Railplus na displeji. „Čipovou In Kartu dnes využívá asi 750 tisíc zákazníků ČD. Celý systém bude dál rozvíjet a spravovat dceřiná společnost ČD – Informační systémy,“ dodává člen představenstva ČD Michal Štěpán. ČTĚTE TAKÉ: Zaměstnanci SŽDC si polepší, průměrná mzda jim vzroste na 33 600 korun „QR kód má v sobě zašifrovanou fotografii, osobní údaje o uživateli, seznam slevových aplikací a také čerstvě zakoupených jízdenek. To umožňuje vlakovému personálu provést kontrolu off-line a zároveň tento QR kód nelze kopírovat, čímž se výrazně zvyšuje ochrana proti zneužití,“ uzavírá Miloslav Kopecký z ČD. ČTĚTE TAKÉ: České dráhy se mění. Cestující oceňují nové soupravy i příjemný personál

