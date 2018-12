České dráhy vyjedou s prvním hybridním vlakem. Půjde o RegioPanter s baterií

Českou železnici čeká příští rok jedna premiéra. Poprvé by měl na koleje vyjet vlak, který i na neelektrizovaném úseku bude schopen jet bez emisí díky pohonu na baterie.

Plán nasadit takový vlak oznámil na twitteru generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Miroslav Kupec. „Koncem roku 2019 chceme představit první hybridní vlaky v barvách ČD.

Dva RegioPantery upravené ve spolupráci s výrobcem budou na elektrifikovaných tratích jezdit na elektřinu z trolejí a mimo ně na baterii,“ uvedl Kupec. Podle něj jde o první krok k redukci ekologicky méně šetrných dieselových vlaků.

Mluvčí Českých drah Radek Joklík upřesnil, že vlaky by měly být nasazeny v Jihomoravském kraji. Paradoxně v tomto kraji Správa železniční dopravní cesty chystá elektrizaci hned dvou úseků, kde by pohon na baterie po odbočce z hlavních tratí bylo možné využít. S opravou a elektrizací začala už na trati z Hrušovan u Brna do Židlochovic, finišuje s přípravou elektrizace trati ze Šakvic do Hustopečí.

Hybridní vlaky jsou běžné elektrické jednotky, které mají v sobě současně baterii. Ta umožňuje jízdu i mimo elektrifikovanou trať. Podobně fungují například takzvané parciální trolejbusy. Takové vlaky mohou umožnit i vznik nových přímých spojení.

Mluvčí Škody Transportation Lubomíra Černá potvrdila, že na vozidle s bateriovým pohonem firma pracuje. „Škoda Transportation má s železničními vozidly, která umožňují jízdu mimo trolejové napájení velké zkušenosti. U našich elektrických jednotek RegioPanter je výhodou možnost elegantní modifikace. Máme připraveno technické řešení, které můžeme našemu zákazníkovi poskytnout,“ řekla Černá.

Hybridní vlaky jsou v železniční dopravě trendem posledního roku, což ukázal i nedávný železniční veletrh InnoTrans v Berlíně. Bombardier na veletrhu představil hybridní Talent 3, Siemens chystá vlak na baterie pro ÖBB.