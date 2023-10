Cestování vlakem se od poloviny prosince prodraží. České dráhy oznámily navýšení cen jízdného v průměru o 9,5 procenta. Největší tuzemský dopravce „kopíruje“ zdražení u celostátní jízdenky OneTicket. Ceny v průběhu roku upravili i jiní dopravci.

Plánujete jezdit po republice vlakem? Připlatíte si. Zatímco v závěru loňského roku České dráhy zdražily jízdné o 15 procent, letos to bude v průměru „jen“ o necelou desetinu. K navýšení dojde od 10. prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády pro rok 2024. Hlavním důvodem růstu cen jsou vyšší náklady. „Úprava reflektuje vývoj inflace i rostoucí ceny vstupů za uplynulý rok například v oblasti údržby, nafty, ceny náhradních dílů a dalších položek, které ovlivňují náklady na zajištění dopravy,“ sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Zdražení podle Českých drah „kopíruje“ nárůst cen u státního Systému jednotného tarifu a jízdenky OneTicket. Zde je zvyšování jízdného vázáno na výši červnové inflace, kterou oznamuje Český statistický úřad.

Úpravy cen se promítnou do všech nabídek dopravce, které jsou založené na kilometrickém tarifu. Jedná se například o tarif Flexi základních jízdenek, Traťových jízdenek či třeba Traťových jízdenek region. Nejvíce si cestující připlatí při dálkovém putování. Zatímco nyní stojí jízdné beze slev na vzdálenost 100 kilometrů 188 korun, jakmile začne platit nový jízdní řád, už to bude o 17 korun více – tedy 205 korun. Cesta ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Brno hlavní nádraží bude stát od 10. prosince 360 korun. Nyní je to 329 korun.

Ostatní dopravci vyčkávají

Někteří dopravci zatím se zvýšením jízdného vyčkávají. „Nové ceníky jsme zatím neřešili. Ještě nějaký čas vyčkáme, a to třeba i kvůli současnému pohybu cen pohonných hmot,“ sdělil Deníku mluvčí společnosti Arriva Transport Česká republika Jan Holub.

Jiní dopravci zdražili dálkové jízdné už v průběhu letošního roku a další růst cen zatím neplánují. „Ceny jsme zvyšovali na začátku roku o 15 procent, abychom pokryli nárůst cen energií, který byl dvojnásobný. Trakční energie představuje v našich nákladech cirka 30 procent. Žádné další změny neplánujeme,“ informovala mluvčí dopravce RegioJet Alexandra Janoušek Kostřicová.

Kolik vyjde cesta z Prahy do Ostravy?



Jízdenka – nynější cena – nová cena

OneTicket – 631 Kč – 691 Kč

ČD – 460 Kč – 503 Kč

RegioJet – od 349 Kč

LeoExpress – od 249 Kč

Zvyšovat ceny za jízdenky se nechystá ani dopravce LeoExpress. „I přes silné inflační tlaky se Leo Express rozhodl nezdražovat jízdné a stejně tak nezdražuje občerstvení na palubě. Zároveň zachovává cenu jízdného od 99 korun mezi Prahou a Ostravou. V luxusní Premium třídě jízdenky začínají na ceně 549 korun,“ řekl mluvčí LeoExpressu Emil Sedlařík.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy zdražení cestování vlakem dopadá nejvíce na seniory, děti a studenty. Právě jim totiž vláda loni v dubnu snížila slevu na jízdném. Místo 75 procent je na současné výši 50 procent. „Pokud je řádná cena vlakové jízdenky 100 korun, platili za ni děti, studenti a důchodci ještě loni v březnu jen 25 korun. Od loňského dubna 50 korun. Od prosince 2022 průměrně zhruba 58 korun. Od letošního prosince to bude přibližně 63 korun. To značí zdražení o více než 150 procent během necelých dvou let. To je již výrazně nadinflační vzestup ceny. Vždyť inflace za uplynulé dva roky, mezi srpnem 2021 a srpnem 2023, činí zhruba 27 procent,“ upozornil Kovanda.

Ušetřit lze díky předprodeji

I po zavedení nového jízdního řádu budou moci cestující ušetřit a jezdit takzvaně za staré ceny. Má to však jednu podmínku – musí si jízdenky nakoupit s dostatečným předstihem.

Současné ceny platí do půlnoci 9. prosince, a to včetně předprodeje na 60 dní. „V případě nákupu jízdenek v předprodeji tak bude možné cestovat ještě na začátku února za původní ceny a v případě nákupu například čtvrtletní jízdenky mohou cestující jezdit za současné ceny až do května příštího roku,“ podotkl Šťáhlavský. Ušetřit lze i pořízením „desetidenní traťové jízdenky“. Ta totiž oproti jiným jízdenkám od prosince zlevní.

Včasným nákupem lze ušetřit i u LeoExpressu. „Ceny jízdného jsou stanoveny podle takzvaného leteckého tarifu a odvíjejí se od včasnosti nákupu a vytíženosti spoje. Čím dříve si tedy cestující zakoupí jízdenky, tím levnější pro ně budou,“ dodal Sedlařík.