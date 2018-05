České firmy hrubě podcenily GDPR. Dva dny před startem o něm neví pětina z nich

Už za dva dny začíná platit nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů neboli GDPR. V Česku ale pětina firem o novince neví nebo netuší, co pro ně znamená, což je nejhorší výsledek ze 17 zkoumaných evropských zemí. Na špičce Evropy jsme také v obavách, co nám GDPR přinese. Až 43 procent firem dokonce předpokládá změnu obchodního modelu. Vyplývá to z průzkumu, který provedla skupina EOS Group v 17 evropských zemích.

Ze všech dotázaných českých firem pouze třetina uvedla, že se jich GDPR výrazně týká, což je s Bulharskem nejméně v Evropské unii. O GDPR v České republice dokonce neslyšelo 21 procent společností. ČTĚTE TAKÉ: V pátek startuje GDPR. Nestíháme, zní hromadně z českých firem Na opačném konci spektra je Dánsko, kde uvedlo, že je pro ně GDPR relevantní, 74 procent firem. Průměr mezi zkoumanými evropskými zeměmi je 41 procent a obecně je možné říci, že západ je připravený lépe než východ. „K nelichotivým výsledkům českých firem dochází pravděpodobně v důsledku nízké osvěty v počátku zavádění GDPR. Ve společnosti zkrátka nevznikl dojem o celkové potřebě ochrany dat,“ reaguje na současnou situaci Vladimír Vachel, jednatel společnosti EOS KSI Česká republika. „Chybou bylo, že se komunikace tématu v podstatě přenechala komerčním subjektům – poskytovatelům školení a poradenství. To celou situaci na trhu značně polarizovalo. Synonymy k pojmu GDPR se stala slova sankce a pokuta a vlastní přínos nařízení zcela zapadl,“ vysvětluje možné příčiny. ČTĚTE TAKÉ: Banky shánějí podpisy klientů. Kvůli ochraně dat Více než polovina českých firem (53 procent) předpokládá, že bude muset kvůli novému nařízení změnit interní systémy. Větší byrokracie spojená s GDPR znepokojuje 61 procent firem a 43 procent společností se obává o svůj obchodní model. Společně s Rumunskem se firmy v Česku nejvíce shodují v tom, že kvůli GDPR budou muset navýšit počet zaměstnanců. Tuzemské firmy pak ohledně tohoto nařízení trápí především nutnost zabezpečení dat, čímž se v této otázce řadí na nejvyšší příčku ve východní Evropě. „Obava z důkladnějšího nastavení oprávnění a ochrany dat při jejich zpracování může naznačovat dosud nesprávné nakládání s osobními údaji u některých firem, popřípadě jejich vědomé využívání nesprávným způsobem,“ uzavírá Vladimír Vachel. ČTĚTE TAKÉ: GDPR není revoluce, tvrdí právníci ministerstva vnitra Průzkumu o nařízení GDPR, který provedla skupina EOS Group, se zúčastnilo 3400 firem ze 17 evropských zemí (Německa, Dánska, Velké Británie, Francie, Belgie, Švýcarska, Ruska, Polska, Španělska, Rumunska, Řecka, Bulharska, Chorvatska, Slovinska, Maďarska, České republiky a Slovenska).V každé zemi bylo v období od ledna do března 2018 dotazováno 200 firem.

Autor: Redakce