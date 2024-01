Zisk odvětví za loňský rok by měl přesáhnout dvě miliardy korun, což znamená podobný výsledek jako v roce 2022. Hlavním příčinou úspěchu je přitom celosvětový zájem o české hry . „Až 98 procent tuzemské produkce míří na zahraniční trhy,“ poznamenal Barák.

V tuzemsku tedy skončilo období masívní expanze, postupné rozšiřování ale pokračuje. „Po každé hostině přijde půst. To je přirozený stav chodu věcí. To, co se nazývá krizí je po těch letech spíše korekce trhu. Vracíme se k normálním jednociferným číslům růstu,“ doplnil CEO Warhorse Studios Martin Frývaldský.

Rostoucí oblibu digitální zábavy pociťují i česká studia . Zatímco v roce 2019 činil obrat tuzemského herního průmyslu 5,33 miliardy korun, v roce 2022 to bylo už sedm a půl miliardy. Rok 2023, jehož přesná čísla zatím nejsou známá, by navíc měl být ještě úspěšnější. Obrat pravděpodobně překročí částku 7,6 miliardy korun.

Last Train Home je jeden z nejambicióznější českých herních projektů posledních let:

Výraznou stopu zanechala i loňská novinka o československých legionářích Last Train Home od brněnského studia Ashborne Games, která se v prvním týdnu po vydání stala na Steamu globálně dvacátou nejlépe prodávanou hrou, ve Spojených státech byla dokonce na osmé příčce a u tuzemských obchodníků byla během listopadu nejprodávanější.

Zdroj: Youtube

Zabodovala také plošinovka Bzzzt od nezávislého vývojáře Karla Matějky. Dále zahraniční a tuzemská herní média i hráči velmi pozitivně hodnotili střílečku Hrot odehrávající se v alternativní československé socialistické minulosti, kterou vyvinul nezávislý tvůrce Spytihněv.

Gaming bez podpory

V Česku je v současné době 155 herních studií. Z toho jich v uplynulém roce přibylo ani ne deset. Přitom by jich mohlo být mnohem více. Chybí ale výraznější podpora ze strany státu. Ten v současné době přes Státní fond kinematografie dotuje filmový průmysl, ale na herní zapomíná.

Na vznik nového snímku lze získat i milionové částky. O tom si mohou herní studia nechat jen zdát. A to i přesto, že segment dynamicky roste. Pro srovnání - české herní společnosti dosáhly v roce 2022 obratu 7,5 miliardy korun. Český film podle dat Asociace producentů v audiovizi 1,7 miliardy korun.

Last Train Home vypráví o fiktivním posledním vlaku s legionáři domů, říká v rozhovoru pro Deník šéf vývojářského studia Ashborne Games Petr Kolář:



Hráči svedou bitvy legionářů na Sibiři. U Rusů jsou za hrdlořezy, tvrdí vývojář

„Česko je v rámci Evropské unie jedinou zemí bez systematické podpory herního průmyslu. Třeba ve Švédsku, které je počtem obyvatel srovnatelné, je výkon herního průmysl díky podpoře oproti tomu českému pětinásobný. Navíc je tam mnohem více menších herních studií,“ upozornil Vladimír Geršl, majitel společnosti Cyber Sail Consulting, která zastupuje desítky zahraničních a českých herních studií a pomáhá jim najít vydavatele nebo způsob financování vývoje hry.

V příštích letech by se však situace mohla změnit. Státní fond kinematografie totiž plánují transformovat na fond audiovize. Žádat o dotace by tak mohly i herní společnosti. „V aktuálně připravované novele zákona o audiovizi se počítá s možností podpory v oblasti videoher, kterou by uděloval Státní fond audiovize. Návrh zákona je v současné době ve fázi vypořádání připomínkového řízení,“ informovala mluvčí ministerstva kultury Petra Hrušová.

Chybí lidé

Větší podpora ze strany státu by mohla pomoci i s dalším problémem, který rozvíjející se odvětví v Česku omezuje. V herním průmyslu pracovalo na začátku roku 2023 bezmála 2600 zaměstnanců. O rok později měl počet překonat hranici tři tisíce zaměstnanců. Podle asociace to však bude méně. Řada pozic totiž zůstává neobsazená, a to i přesto, že průměrná mzda v oboru činí 67 tisíc korun. „Chybí kvalifikovaní pracovníci,“ posteskl si Barák.

Zdroj: Youtube

Vzbudit zájem o programování u dětí a dospívajících se snaží herní společnosti po svém. Třeba v Bohemia Interactive vyvinuli výukovou platformu s názvem Ylands EDU. „Platforma je určená pro základní a střední školy. Jejím cílem je rozvoj kreativního a informatického myšlení jednoduchou hravou formou. Momentálně jsme ukončili pilotní projekt a otevřeli jsme pilotní program. Přihlásilo se již zhruba dvě stě škol. Od dalšího školního roku bychom tak měli nastartovat plnou výuku,“ nastínil spojumajitel herního studia Slavomír Pavlíček.