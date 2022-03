Podle studie České zemědělské univerzity v Praze vyprodukujeme jen 66 procent toho, co sníme. Ve výzkumu se objevil i odhad nárůstu české zemědělské produkce až do roku 2080. Za necelých šedesát let bychom měli být soběstační na 71 procent.

Potravin má Česko i navzdory válce dost. Jídlo ale bude dál zdražovat

Nejčastěji konzumovaným masem v Česku je drůbeží, nejvíce pak kuřecí, a jeho spotřeba rapidně roste. Podle situační zprávy ministerstva zemědělství se za poslední dekádu jeho spotřeba zvýšila z 323 tisíc na 416 tisíc tun. Přesto soběstačnost v tomto mase klesla o devět procent, dnes se pohybuje okolo 65 procent. A že by se snad nějak radikálně navýšila, ani drůbežáři nepředpokládají. Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé scházejí k vyšším číslům kapacity.

„Pokud nedojde k navýšení výkupních cen, ale stále budou radikálně růst všechny vstupy, o navýšení produkce, natož soběstačnosti, se bavit nemůžeme. Spíše se dá předpokládat, že řada chovatelů skončí. Prostě se jim to nevyplatí,“ řekla Deníku.

Navýšení nákladů ve stovkách procent

Podle statistiků se v posledních deseti letech výkupní ani spotřebitelské ceny u drůbeže v podstatě nezměnily. Zásadně na ně například tlačí silná konkurence z Polska, kde je domácí drůbeží produkce nadbytková. Ovšem náklady na živočišnou výrobu jsou úplně jinde. „Bavíme se o navýšení v řádech stovek procent, například u krmných směsí. Nyní pro změnu čekáme na vyčíslení dopadů extrémního zdražení energií,“ pokračovala Dlouhá.

Stát přitvrdí proti řetězcům. Nemají usurpovat malé producenty

Výkrmová kuřata, tzv. brojleři, jsou živena obvykle 35 dní a k jejich chovu je zapotřebí po celou dobu teplo. „První den kolem 32 stupňů, v tom pětatřicátém už stačí dvacet,“ popsala předsedkyně. Současné trendy i tlak spotřebitelů přitom tlačí na delší dobu výkrmu. Dlouho krmená kuřata jsou i marketingovým tahem obchodních řetězců. To vše situaci producentů dále komplikuje.

Kuřata na výkrm přitom tvoří polovinu veškeré roční produkce drůbeže. Slepic na vejce je třetina. Zbytek patří kachnám, krůtám a husám.