Obchodní centra v Moskvě a jejím okolí ožívají tradiční českou značkou Koh-i-noor. Ta ve spolupráci s ruským obchodním partnerem otevřela již 32 prodejen. Navzdory pokračujícím sankcím ze strany Evropské unie jejich obrat stále roste.

Téměř polovina z otevřených ruských prodejen Koh-i-nooru je ryze firemní. Zákazníci v nich tak naleznou kompletní sortiment značky čítající 3,5 tisíce položek. „Trh na naši přítomnost reaguje velmi pozitivně. Ve srovnání s rokem 2017 se loni obrat v těchto firemních prodejnách zdvojnásobil a rozšířil se i nabízený sortiment,“ uvedla ředitelka exportu českobudějovické firmy Jana Korčáková.

Firma v Rusku těží z velké popularity své značky, která podle průzkumů předčí i některé západoevropské. „Rusko stále patří mezi naše významné trhy, i když po zavedení evropských sankcí prodeje v posledních letech stagnovaly,“ připustila Korčáková.

Další růst v plánu, hlavní cíl: velké obchodní domy

Oříškem jsou pro jihočeského výrobce stále tvrdší požadavky národních ekonomik. Jde například o přesné plnění kritérií o značení výrobků na obalech, specifika vývozních dokumentů, certifikáty či povinnost uvádět ceny na mnoho desetinných míst. „Zdánlivě jde o maličkosti, ale bez nich na trh dané země nevstoupíme,“ upřesnila Korčáková.

Koh-i-noor se snaží o růst také na tuzemském trhu. Jeho dceřiná společnost Koh-i-noor Hardtmuth Trade převzala Papírnictví AKM, které má prodejny v devíti pražských obchodních domech. A další expanzi do velkých nákupních center výrobce plánuje.

Společnost Koh-i-noor Hardtmuth vyrábí psací a výtvarné potřeby již od roku 1790. Její název je odvozen od slavného diamantu. Vloni si firma připomněla 170 let od přesídlení z Vídně do Českých Budějovic. Své produkty vyváží do osmi desítek zemí, zaměstnává na 640 lidí a její obrat se blíží miliardě korun. Jejím majitelem je od roku 2000 podnikatel Vlastislav Bříza, který značku odkoupil od Petra Kellnera.