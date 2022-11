„V tomto případě není splněna prahová hodnota dle sankčního seznamu. Nařízení Evropské unie uvádí, že se do Ruska nesmí v této kategorii vyvážet zboží, jehož hodnota přesáhne 300 euro za kus. V tomto případě se tak jedná o cenu za jeden sud piva,“ informovala mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.

Sud nejdražšího a v Rusku nejžádanějšího piva Pilsner Urquell je v Čechách k dostání v průměru za tři tisíce, tedy v přepočtu za 123 euro. I proto může být pivo do Ruska dál exportováno. A děje se tak ve velké míře.

Stačí se podívat na údaje Českého statistického úřadu za první tři čtvrtletí roku. Z nich plyne, že na začátku března export oproti loňským číslům sice mírně klesl, ale postupně se vývoz opět dostává na stará čísla, kdy za toto období putovalo z Česka do Ruska kolem čtvrt milionu hektolitrů piva. V loňském roce se do Ruska vyvezlo více než 500 tisíc hektolitrů.

„Postupný návrat ke starým pořádkům je vidět například na zářijových číslech. Zatímco v roce 2021 bylo do Ruska exportováno 50 tisíc hektolitrů, letos je to takřka 40 tisíc hektolitrů,“ uvedl pivovarský expert z České zemědělské univerzity v Praze Tomáš Maier.

Do Ruska nedodáváme, brání se pivovary

Samy Deníkem oslovené pivovary se však dušují, že svůj závazek nedodávat do Ruska ani kapku piva u nich přetrvává. Po únorové invazi uzavřely své východní kohouty jak ve Staropramenu, tak například i v budějovickém Budvaru či Plzeňském Prazdroji. „Stále platí, a to už od začátku března letošního roku, že nevyvážíme naše produkty do Ruska a Běloruska,“ uvedl mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Otázka tak je, kdo tedy do Ruska vyváží. „Podle všeho jsou to překupníci, kteří si našli mezeru v sankčním seznamu a docela slušně na tom vydělávají,“ uvedl Maier. Podle něj se totiž vývozní cena oproti loňskému roku, kdy za jeden litr piva platilo Rusko v průměru 17 korun, zvedla o tři koruny. „Bohužel překupníci využili toho, že většina smluv s pivovary zřejmě neobsahuje doložku, že nebudou prodávat pivo do sankcemi zasažených zemí,“ dodal Maier.

Na fakt, že je Rusko dál zásobeno českým pivem, jsme se zeptali i Českého svazu pivovarů a sladoven. „Pokud vím, všechny pivovary, které ohlásily zastavení exportu do Ruska, tam pivo nevyváží. Pro nás je daleko důležitější tuzemská spotřeba, která tvoří 75 až 80 procent celkového výstavu. V této souvislosti nás nejvíce těší návrat lidí do hospod a restaurací na čepované pivo,“ uvedla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

Deník oslovil i rakovnický pivovar Bakalář. Jeho orientace na Rusko je totiž spojená s jeho vlastníkem – společností Growthway Investmens v jejímž čele je ruský podnikatel Andrej Brajlovský. Na dotazy Deníku ale zástupci pivovaru dosud neodpověděli.