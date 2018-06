České pivo, které pijí i Australané. Kovařík: Export je důležitým faktorem růstu

Pili jste již někdy české pivo značky Pravha? S velikou pravděpodobností ne a v České republice vlastně tuto možnost ani nemáte. Jde totiž o speciální značku světlého piva vařeného na bázi smíchovské desítky, kterou Staropramen vyvinul před dvěma lety výlučně pro britský trh. Záměrem firmy bylo marketingové propojení s Prahou.

Ukázalo se ovšem, že Britové českou variantu názvu hlavního města vyslovují jen velmi těžce a název Staropramen jim zase nic neříká. Jako řešení byla proto zvolena kombinace slov „pravá Praha“.

Jak uvedl generální ředitel Staropramenu Petr Kovařík, milovníci piva tuto značku momentálně naleznou ve více než 2000 britských restauracích, barech i výčepech a od letošního roku také v maloobchodu. Tímto údajem zároveň ilustroval dnešní zveřejnění hospodářských výsledků Staropramenu za rok 2017.



Lze přitom říct, že podnik přesně kopíroval loňský vývoj na celorepublikovém pivním trhu. Ten charakterizuje pokles domácí spotřeby a relativně rychlý růst exportu.

Staropramen vloni prodal celkem 3,1 miliony hektolitrů piva (bez započtení licenční výroby v zahraničí), což v meziročním srovnání znamená mírný růst o šest tisíc hektolitrů. Prodej v České republice se přitom snížil o sedm tisíc, zatímco export o třináct tisíc vzrostl.



Závod tak i nadále posílil své postavení druhé nejprodávanější české prémiové pivní značky v zahraničí. V absolutních číslech to znamená, že za hranice republiky vyvezl 1,9 milionu hektolitrů.

„Staropramen je dlouhodobě druhým nejprodávanějším českým pivem v zahraničí, a to i díky silné podpoře naší mateřské společnosti Molson Coors – třetí největší pivovarnické společnosti na světě – která jej zařadila mezi své čtyři klíčové značky a významně investuje do jeho podpory,“ řekl Petr Kovařík.

Smíchovské pivo prodávají i protinožci



Slavnou českou značku v současnosti znají milovníci piva v 33 zemích světa. Největší importérem je Slovensko. Mezi další velké trhy patří Švédsko, Německo a Velká Británie. Nově se k významným trhům řadí také Polsko. Licenční výrobě vládnou Ukrajina a Rusko, za kterými následují země střední a jihovýchodní Evropy – Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Srbsko a Rumunsko.

Značku znají i v některých vzdálených oblastech světa, například v Austrálii. U „protinožců“ je smíchovské pivo momentálně k dostání ve třinácti hospodách ve městech Sydney a Melbourne, a to dokonce v čepované podobě.



V řadě zemí (lze uvést Ukrajinu, Švédsko, Velkou Británii nebo Chorvatsko) je Staropramen nejprodávanějším českým pivem. Minimálně část obsluhujícího personálu tam navíc prochází obdobou smíchovské Pivovarské školy, která v Čechách běží po mnoho let. Spolu s pivem tak podnik vyváží i českou pivní kulturu, a to včetně tankové technologie. Nejslavnějším pivem zůstává Ležák, na němž ostatně Staropramen začal v 50. letech minulého století stavět vývozní tradici.

Dalšími značkami s potenciálem růstu jsou i Ostravar a Braník. „Export je pro nás v dnešní době důležitým faktorem růstu. Domácí trh byl loni v oblasti gastronomie bohužel výrazně zasažen zákazem kouření i dopadem dalších opatřeních, což snížilo celkovou spotřebu piva v Česku na osobu o pět litrů. Vítáme proto dodatečné návrhy, které celému odvětví pomohou. Tím by mohlo být i plánované snížení daně z přidané hodnoty na pivo,“ dodal Petr Kovařík.