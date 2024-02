Nejdřív republika, pak svět. Češi usilují o zápis pivní kultury do UNESCO

Jako v kině či divadle si mohou od minulého roku připadat návštěvníci hospod v Jihočeském a Plzeňském kraji. Radní obou regionů totiž posvětili zvyk chození do hospod jako přínos pro místní kulturu a nechali ho zapsat na český seznam nemateriálních kulturních statků. Tím to však nekončí. Český svaz pivovarů a sladoven chce pivní kulturu rozšířit nejen na celou Českou republiku, ale do budoucna by ji rád viděl i na seznamu světového dědictví UNESCO. O to, zda s tímto plánem uspěje, rozhodnou příští týdny a měsíce.

Pivo z ČR by se mohlo objevit na seznamu UNESCO | Foto: Deník/Petr Vaňous