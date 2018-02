České Radiokomunikace spouští přechodové vysílání DVB-T2 z Klínovce a Ploštiny

Přechodová síť pro vysílání v novém standardu televizního vysílání DVB-T2 nově pokrývá další dvě oblasti. České Radiokomunikace (CRA) rozšiřují vysílání v Karlovarském a Zlínském kraji, a to konkrétně z vysílačů Klínovec (Jáchymov) a Ploštiny (Valašské Klobouky). Přechodová síť v současnosti pokrývá už 97,9 procenta domácností a jejím prostřednictvím vysílá již 18 televizních programů.

Vysílání z vysílačů Klínovec a Ploštiny bylo spuštěno 28. února v deset hodin dopoledne.

„Pozemní televizní vysílání poskytuje divákům širokou nabídku programů, a přitom je pro ně jako jediné bezplatné. Jenom v rámci přechodové sítě DVB-T2 mají diváci nyní k dispozici 18 televizních programů. Souběžné vysílání nové DVB-T2 sítě se stávajícími DVB-T sítěmi divákům zajistí plnou přístupnost televizních programů i v době přechodu,“ říká generální ředitel CRA Martin Gebauer.

Ještě v tomto roce prý pokryjí DVB-T2 signálem 99 procent obyvatelstva. Pokrytí tak bude stejné nebo lepší, než jaké má pozemní televizní vysílání dosud, míní Gebauer.

Přechod na DVB-T2 je nutný z důvodu odebrání části televizních kmitočtů, které budou po roce 2020 alokovány pro mobilní datové sítě „5G“.

Pozemní vysílání využívá asi šedesát procent domácností v Česku a je to jediná platforma, která je pro diváky bezplatná.

Souběžné vysílání, které spustily CRA v souladu se schválenou vládní strategií a novelou Zákona o elektronických komunikacích, má sociální rozměr – umožní domácnostem se na nový vysílací standard včas připravit.

Stávající DVB-T vysílání bude dostupné do roku 2020, do té doby lidé nemusí řešit nákup nového televizoru nebo set top boxu. Pokud takový nákup ale někdo plánuje už teď, měl by si pořídit takový televizní přijímač, který podporuje nový standard vysílání DVB-T2 / HEVC.